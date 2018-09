Hamburg

Seine Worte gerieten schnell in den Hintergrund: Eigentlich wollte Dieter Bohlen in dem Video nur etwas zum Verschwinden von Daniel Küblböck sagen. Immerhin war der Sänger, der offenbar am Sonntagfrüh von Bord der „Aidaluna“ in den Atlantischen Ozean sprang, sein Schützling in der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Doch am Ende löste der Musikproduzent einen regelrechten Shitstorm aus – wegen eines Kapuzenpullovers.

„Be one with the ocean“ steht in schwarzen Lettern auf dem weißen Hoody – „Sei eins mit dem Ozean“. Zwei Tage später äußert sich Bohlen zu seiner fragwürdigen Kleiderwahl. „Es war einfach ein Missgeschick“, sagt der 64-Jährige am Mittwoch in einem Instagram-Video.

Den Pullover habe er am Montagmorgen in aller Eile aus dem Schrank gezogen. Er wollte demnach mit Lebensgefährtin Carina nach Mallorca fliegen. Die Zeit war knapp, also habe Bohlen irgendeinen Hoody gegriffen. „Am Flughaben habe ich gesagt: ,Mensch, ich muss irgendwas zu Daniel sagen.‘ Da lief schon das Boarding, ich habe mich in eine Ecke gestellt, keiner hat natürlich auf meinen Pulli geguckt oder was da steht“, sagt der Pop-Titan in dem Instagram-Post. „Ich habe schnell das Video gemacht. Wir sind dann eingestiegen in den Flieger. Als wir gelandet sind dachte ich: ,Ach du Scheiße!‘“

Den Pullover-Fauxpas, für den sich Bohlen bereits wenige Stunden später entschuldigt hatte, bereut er: „Sorry dafür. Ich gucke jetzt immer darauf, was auf meinem Hoddy steht.“

Von RND