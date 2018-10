Windsor

Es ist die zweite große Hochzeit im britischen Königshaus nach der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle – und zumindest beim Blick auf die Gästeliste stehen die Feierlichkeiten von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank ihren Royals-Kollegen in nichts nach. Ein einziges Mitglied des Königshauses wird am Freitag allerdings fehlen: Herzogin Camilla.

Camilla Parker Bowles (71) werde stattdessen an einer Schulveranstaltung nahe ihrer schottischen Heimat Birkhall teilnehmen, berichtet die Zeitung „The Sun“. Ein Insider sagte dem Bericht zufolge: „Als das Datum (der Hochzeit) bekannt gegeben wurde, hat sie gesagt, dass sie leider nicht kommen könne.“ Für die Familie, insbesondere Eugenie, sei es in Ordnung gewesen, dass sie ihre bereits erfolgte Zusage für die Veranstaltung in Schottland einhalte.

Alle Infos zur Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksback

Weniger Verständnis zeigten offenbar Eugenies Eltern, Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson: Sie hätten noch versucht, die Herzogin von der Teilnahme an der Hochzeit zu überzeugen – ohne Erfolg. Dafür haben sich zahlreiche andere Royals und Stars angekündigt. Ein Überblick:

Von RND/seb