Diese Promis sollen ins Dschungelcamp ziehen

Die 53-Jährige hat bereits Erfahrungen mit Reality-Shows: 2016 belegte die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht Platz 4 in der Sat.1-Show „Promi Big Brother“. Dort eroberte sie vor allem mit ihrer fürsorglichen Art die Herzen der Zuschauer. Privat ist Ochsenknecht mit dem Fußballer Umut Kekilli liiert.

David Friedrich eroberte im TV das Herz von Bachelorette Jessica Paszka – das Paar ist längst nicht mehr zusammen. Quelle: dpa

David Friedrich kennen viele aus dem TV: Der 28-Jährige setzte sich in der letzten Staffel der RTL-Reality-Show „Die Bachelorette“ gegen 19 Kontrahenten durch und eroberte das Herz von Jessica Paszka. Die Beziehung ist längst vorbei, seine Band Eskimo Callboy braucht aber anscheinend noch mehr Publicity: So soll der Schlagzeuger im kommenden Jahr in den Dschungel ziehen.

3. Matthias Mangiapane