Kran-Diebe führen Polizei an der Nase herum

Kuriose Verfolgungsjagd

Mit einem 48 Tonnen schweren Autokran unerkannt quer durch Deutschland? Ein Ding der Unmöglichkeit, könnte man meinen. Dieben ist dieses Kunststück gelungen. Sie sind seit Montag mit dem Gefährt unterwegs.

Stuttgart. In der Nacht zum Montag stahlen Diebe einen Kran von einem Firmengelände in Stuttgart und entkamen darin offenbar über mehrere hundert Kilometer, ohne von der Polizei gefasst zu werden. Mehrere Zeugen nordöstlich von Stuttgart hätten angegeben, den Kran gesehen zu haben, sagte der Geschäftsführer von Paule Schwertransporte, Rainer Schmid, am Donnerstag.

Bestätigt sei inzwischen eine Sichtung am Mittwochmorgen auf einer Bundesstraße bei Herzberg im Harz, sagte Schmid. Der Zeuge habe einen roten Kran ohne Firmenbeschriftung gesehen, jedoch Reste der aufgeklebten Beschriftung erkannt. Am Donnerstagmorgen sei außerdem ein Hinweis aus der Gegend Erfurt eingegangen, den die Kriminalpolizei nun prüfe.

Besitzer verspricht 5000 Euro Belohnung für Hinweise

Die Polizei in Stuttgart bestätigte die mutmaßlichen Sichtungen nicht, man kommentiere die laufende Fahndung nicht, hieß es am Donnerstagmittag im Polizeipräsidium Stuttgart. Nach dem Kran werde europaweit gefahndet. Einen derartigen Fall habe es in Stuttgart noch nicht gegeben, sagte ein Sprecher.

Die Firma Paule hatte nach dem Diebstahl in den Sozialen Medien eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise zum Aufenthaltsort des Krans ausgelobt. „Die Resonanz darauf ist riesig“, sagte Schmid. Selbst Biker-Clubs hätten sich gemeldet. Sollte sich der Hinweis aus Erfurt erhärten, hätten die Diebe eine merkwürdige Route gewählt: Herzberg liegt je nach gewählter Strecke etwa 450 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, Erfurt wiederum 110 bis 150 Kilometer südöstlich von Herzberg.

Kran fährt nur 55 Stundenkilometer

Kurios ist der Diebstahl ohnehin, zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei wird es kaum kommen: Der Kran mit vier Achsen fährt laut Schmid nicht schneller als 55 Kilometer in der Stunde. Damit dürfte das Gefährt sowohl auf Autobahnen als auch auf Landstraßen auffallen. Außerdem reicht der Tank für maximal 350 Kilometer, die Diebe müssen also mindestens ein mal getankt haben. Die Bedienung des roten Krans sei hingegen keine große Hürde, sagt Schmid. „Wer einen Lkw fahren kann, kann auch den Kran fahren“. Der Zeitwert des Krans liegt bei etwa 200.000 Euro.

Von RND/dpa