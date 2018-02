Die verrücktesten Liebesbeziehungen aus aller Welt

Skurrile Hochzeiten

Was ungewöhnliche Liebesbeziehungen angeht, treiben es manche auf die Spitze. Ob Trauung im Weltall, Hochzeit mit dem Eiffelturm oder einem Felsbrocken – weltweit gehen Menschen verrückte Ehen ein. Einige Geschichten sind so skurril, dass sie schier unglaublich klingen.

Hannover. Ob Beziehungen zu Objekten Tieren, oder gar sich selbst – manchmal ist es schwer vorherzusehen, wo die Liebe hinfällt. Auf der ganzen Welt gibt es Fälle von kuriosen Liebschaften, die wohl nicht für jeden nachvollziehbar sind. So eine skurrile Ehe ging auch eine Frau in Indien ein. Wie die Presseagentur Reuters berichtet, hatte die 60 Jahre alte Inderin statt eines Mannes ein Buch geheiratet. Das auserwählte Schriftstück war die Shrimad Bhagavad Gita, eine heilige Schrift des Hinduismus. Als Grund dafür gab die Frau an, sie habe keine Lust gehabt, einen Mann zu heiraten und stattdessen ihr Leben dem Glauben gewidmet.

Hochzeit im Weltall

Eine eher ungewöhnliche Hochzeit hat Ekaterina Dmitriev aus Russland hinter sich. Ihr Mann Yuri Malenchenko flog gerade als Astronaut für die NASA im Orbit, als sich die beiden 2003 per Satellit das „Ja“-Wort gaben. Es war die erste Weltraum-Hochzeit. In Deutschland so wäre so eine Hochzeit nicht möglich. Hier müssen beide Ehepartner während der Heirat persönlich anwesend sein.