Das waren die kuriosesten Polizeieinsätze 2017

Zwei ausgewachsene Wildschweine haben Ende Oktober die Innenstadt von Heide in Schleswig-Holstein gestürmt. Dabei liefen die aufgebrachten Tiere auch in eine Sparkassen-Filiale und verletzten mehrere Menschen. Feuerwehr und Polizei befreiten die Mitarbeiter über ein Fenster. Eines der Tiere wurde später von einem Jäger erschossen, das zweite entkam. Hier lesen Sie den Artikel der „Kieler Nachrichten“.

Jäger und Polizisten tragen das erlegte Wildschwein aus der Sparkasse in Heide. Quelle: dpa

Beamte begehen „Bankraub“

Ein mysteriöser „Bankraub“ sorgte Anfang Juni für Aufsehen in Lübeck. Dreiste Diebe hatten am Elbe-Lübeck-Kanal Bänke abmontiert. Schnell stellte sich heraus, dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lauenburg der Übeltäter war. Die Bänke waren nämlich nicht genehmigt worden. Der Artikel der „Lübecker Nachrichten“ zum Nachlesen.

Hochzeit auf der A2

Eine besonders abenteuerlustige Hochzeitsgesellschaft hat im April die Autobahn 2 bei Hannover blockiert. Mit 13 Fahrzeugen haben die Feiernden hupend und jauchzend alle drei Fahrstreifen besetzt. Die Gäste stiegen aus ihren Autos, posierten mitten auf der Straße für Fotos und präsentierten Tanzeinlagen. Die Polizei nahm nach dem gefährlichen Stopp Ermittlungen auf. Die „Hannoverschen Allgemeine“ berichtete ausführlich über den Fall.

Aufgegabelt

Zu einer teuren Chaos-Fahrt ist im Oktober ein 28-Jähriger aufgebrochen. In Lübeck stieg der Betrunkene in einen 32-Tonnen-Stapler und ramponierte rund 40 Fahrzeuge auf einem Terminal am Skandinavienkai. Der entstandene Schaden für das Blechmassaker lag im Millionenbereich. Nur mit vereinten Kräften konnte die Polizei den Crash-König später festnehmen. Hier lesen Sie den Artikel der „Lübecker Nachrichten“.