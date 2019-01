Hannover

Freitagnachmittag. Rushhour in einem großen Supermarkt im Norden Deutschlands. Voll beladene Einkaufswagen, Rollkörbe, die auch noch den kleinsten rettenden Schleichweg versperren. Gehetzte Wochenendeinkäufer, so weit das Auge reicht, sind auf der Jagd nach allem, was die Einkaufsliste so vorschlägt, Dingen, die unterschiedlichste Bedürfnisse und Gelüste auch über Geplantes hinaus befriedigen könnten.

Geballt treffen Kunden an Frischetheken und Kühlregalen aufeinander. Und an dem Ort des Grauens, an dem kein Weg vorbeiführt: der Supermarktkasse. Dort haben sich die Einkäufer bereits zu einer schier endlosen Schlange aufgereiht. Warten ist nervig, und doch ist die Supermarktkasse der vermutlich aufregendste Platz im Reich des Konsums. Denn dort, wo eilige Kunden ungeduldig von einem Fuß auf den anderen treten und so mancher Einkaufswagen unsanft fremde Hacken touchiert, gibt es eigentlich viel zu entdecken.

Wer sich an der Kasse zuweilen beobachtet fühlt, schätzt seine Situation durchaus realistisch ein. Fremde und deren Artikel auf dem Laufband zu beäugen zählt laut einer Umfrage des Hamburger Marktforschungsinstituts Splendid Research tatsächlich zu den Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen an der Kasse – schon allein, um lange Wartezeiten beim Einkaufen zu überbrücken.

Der Einkauf als Statement des Lebensstils

Rund 67 Prozent der Frauen und 61 Prozent der Männer tun es. Und ob wir wollen oder nicht, die Waren aus unserem Einkaufswagen erzählen den anderen etwas über uns. Doch eine Gesellschaftsstudie mitten im Supermarkt – ist das überhaupt möglich? Die Professorin Andrea Gröppel-Klein beantwortet diese Frage mit einem entschiedenen Ja. Gröppel-Klein ist schließlich ausgewiesene Expertin: Als Direktorin des Instituts für Konsum- und Verhaltensforschung an der Universität des Saarlands kennt sie das Konsumverhalten der Deutschen genau.

Dass sich daraus nicht nur Rückschlüsse auf das individuelle Haushaltseinkommen, sondern auch auf Persönlichkeit und Einstellungen ziehen lassen, kann sie bestätigen. „Wenn man sich das Einkaufsverhalten der Konsumenten anschaut, stellt man fest, dass es sehr viel differenzierter geworden ist als vielleicht noch vor 20 Jahren“, sagt die Konsumforscherin.

Persönliche Vorlieben, eventuelle Unverträglichkeiten, das verfügbare Budget, individuelle Überzeugungen: Der Warenkorb sagt schon einiges über eine Person aus, solange diese auch tatsächlich für sich selbst einkauft. „Früher hätte man gesagt, dass sich Lebensstile vor allem im Kleidungsverhalten zeigen. In der letzten Zeit kann man sagen: Sag mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist.“ Der Einkauf ist also das heutige Statement unseres Lebensstils.

Wie verbringen Sie die Zeit bis zum Bezahlen an der Supermarktkasse? Quelle: RND

Ähnlich formuliert es Jörn Höpfner. Der Titel des aktuellen Buches des Soziologen und Science-Slammers aus Braunschweig lautet „Sag mir, was du kaufst, und ich sag dir, wer du bist“. Durch „ein bisschen Zufall“ offenbare sich der Supermarkt für ihn als ideale Petrischale, um die Gesellschaft zu untersuchen, sagt Höpfner.

Etliche Stunden verbrachte der Wissenschaftler in diversen Filialen, beobachtete, suchte nach Mustern – und wurde fündig. Das ist eigentlich keine Überraschung. Schließlich geht fast jeder Deutsche ein- bis zweimal pro Woche einkaufen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sich beim Einkauf Angehörige aller zehn Milieus finden, die das Sinus-Institut in Deutschland als Zielgruppen definiert hat.

Übersetzt bedeutet das: Im Supermarkt treffen Vertreter der sogenannten Bürgerlichen Mitte mit den freiheitsliebenden Trendsettern der sogenannten Expeditiven ebenso zusammen wie die umweltbewussten Sozialökologen mit den angepassten, aber modernen Pragmatikern. Interessen, Ideale, aber auch die Sparsamkeit dieser Milieuvertreter spiegeln sich recht zuverlässig in der Auswahl ihrer Waren.

Ein Beispiel vom Band

Ganz platt gesagt, könnte man meinen, die weltgewandten Trendsetter kauften eher vegane Fleischersatzprodukte und Hummus, die bodenständigen Pragmatiker den günstigen Schnittlauchquark der Supermarkteigenmarke und Graubrot in der Tüte.

Ein Beispiel vom Band des Supermarkts: Weidemilch und Bioeier, Naturjoghurt, ein kleiner Berg Obst und Gemüse, Zartbitterschokoladenaufstrich, zwei Packungen Weizenmehl von der Biomarke Alnatura. Wenig Verpackungsmaterial, dafür eine Einkaufsklappkiste im Wagen. Ohne den dazugehörigen Menschen sieht die Zusammenstellung aus wie ein gesunder, aber sehr beliebiger Wochenendeinkauf.

Dann fällt der Blick auf den Kunden: An der Kasse steht ein Mann Mitte 20 mit leicht herausgewachsener Wuschelfrisur, im Gesicht trägt er einen Dreitagebart. Seine Kleidung – er trägt einen Fleecepullover und kurze Hosen – wirkt für die Winterzeit zwar ungewöhnlich und recht eigenwillig, aber nicht ungepflegt. Baumwollturnschuhe und wollene Socken an den Füßen komplettieren das Bild.

Aussagen über das Individuum sind nahezu unmöglich

Im Fall des Unbekannten könnte man fraglos so einiges entschlüsseln: In Saus und Braus lebt er nicht, jedoch legt er bei den meisten Produkten eindeutig Wert auf Qualität und Herkunft. Vermutlich ist er Vegetarier, umwelt- und gesundheitsbewusst. Er kauft nicht mehr, als er in seiner Klappkiste tragen kann. Seine luftige Kleidung lässt darauf schließen, dass sein Nachhauseweg nicht allzu lang ist. Vermutlich handelt es sich bei dem Kunden um einen Studenten. Sicher sein kann man sich da aber nicht.

Denn ganz so einfach ist die Supermarktkassen-Wissenschaft schließlich nicht. Etwa bis zu 80 Prozent der Kunden könne ein geübter Beobachter anhand ihres Einkaufs ihrer Sinus-Gruppe richtig zuordnen, meint Höpfner. Aussagen über das Individuum an sich dagegen sind nahezu unmöglich. Wer mehr über einen Menschen wissen möchte, müsse schlussendlich mit ihm reden, sagt der Experte. „Verhältnismäßig oft aber sieht man Menschen, die sehr nah an einen Typus herankommen.“

Wir lieben den Vergleich mit anderen

Interessant ist auch, was Konsumforscher wie Höpfner und Gröppel-Klein noch über das Verhalten von Menschen beim Einkauf wissen: etwa, dass die Zusammenstellung der Waren immer auch etwas über das Selbstbild des Kunden verrät. Wer also lediglich Fleisch, Fertigmahlzeiten, Chips und Cola kauft, denkt wahrscheinlich weniger über seine Gesundheit nach als Menschen, die Müsli, Obst und Gemüse in ihren Wagen legen. Unser Einkauf zeigt somit nicht nur das, was wir sind, sondern auch das, was wir sein wollen.

Bleibt die Frage, warum wir uns so sehr für den Einkauf der anderen interessieren? Schließlich haben wir ganz offensichtlich sogar im Supermarkt genug mit uns zu tun. Die Antwort, die die Konsumforschung darauf gibt, ist ganz einfach: Der Mensch an sich ist neugierig und sich zudem niemals selbst genug.

Wir lieben den Vergleich mit den anderen, weil uns dieser in unserem Handeln bestätigt. Ganz abgesehen davon ist die Alltagsstudie an der Kasse unterhaltsam. Und die Wartezeit vergeht garantiert wie im Flug.

Von Isabelle Breitbach