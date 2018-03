Die Entdeckung der Einsamkeit

Einsamkeit ist ein Phänomen der Massen. Wer sie bekämpfen will, muss zunächst einmal wissen, was Einsamkeit überhaupt ist. Bisher jedoch ist diese Empfindung kaum erforscht. © unsplash

Einsamkeit als neue Volkskrankheit

Millionen Deutsche leiden an einer Empfindung: Sie sind einsam. Das Gefühl ist keine Frage des Alters, die Ursachen dagegen schon. Psychologen wollen helfen, das Problem allerdings ist viel zu wenig erforscht.

Berlin. Ganze 200 Meter, das ist der Radius von Laura Streiter* im Mai 2015, weiter geht sie nicht. Bis zum Rewe hinunter und zurück. Nur zweimal in der Woche macht sie Ausnahmen: Dienstags geht sie zur Physiotherapie, mittwochs in die Vorlesung Ideengeschichte. Sogar den Stadtteil wechselt sie dafür. Den Rest der Zeit jedoch verbringt sie daheim, in den 21 Quadratmetern ihrer Berliner Studentenwohnung, möbliert gemietet, bestückt mit dem Nötigsten, nichts Persönliches an den Wänden.

Manchmal sitzt Laura Streiter am Laptop und schaut Sport oder Dokumentationen, meistens liegt sie im Bett und verliert sich in den immer gleichen Gedankenketten, die sich wie Nebel über ihren Alltag legen. Manchmal denkt sie darüber nach, warum die anderen so glücklich sind. Wahrscheinlich, weil sie nicht wissen, wie schlimm die Welt außerhalb der 21 Quadratmeter sein kann.

Laura Streiter ist eine von Tausenden Deutschen, die einsam sind. Einige sind es in Episoden, andere in bestimmten Situationen, wieder andere immerzu. Einige, weil sie das Haus nicht mehr verlassen können; andere, obwohl sie zahlreiche Freunde und Bekannte haben; wieder andere, weil sie sich in Deutschland nicht zurechtfinden.

Einsam seit dem Tod des Vaters

Die Studentin ist einsam seit dem Tod ihres Vaters. Am 2. März 2010, es war ein Dienstag, hatte er einen Schlaganfall. Von da an lag er im Bett, gelähmt, kaum ein Wort konnte er noch sagen. Ihre Mutter – Laura Streiter redet nicht über ihre Mutter, sie nennt sie die Frau ihres Vaters. Die Frau ihres Vaters will den Vater nach dem Anfall in ein Heim stecken. Laura Streiter will das nicht. Der Papa gehört nicht in ein Heim. Sie will ihn selbst pflegen. Du spinnst, sagt die Mutter. Du liebst ihn nicht, sagt Laura Streiter. Geh mir aus den Augen, sagt die Mutter und weint.

Das Mädchen, kleiner als die anderen, schüchterner als die anderen, mit einem hinkenden rechten Bein, beginnt ihre Hausaufgaben in den Schulpausen zu machen. Für die Klausuren lernt sie dort ebenfalls. Den Rest des Tages verbringt sie bei ihrem Vater. Füttert ihn, streichelt ihn, hört mit ihm CDs. Gott lässt dich nicht einfach gehen, sagt sie, wenn sie ihn küsst. Der Vater nickt dann.

An manchen Tagen geht Laura Streiter gar nicht mehr zur Schule. Je mehr es mit ihrem Vater bergab geht, desto weniger geht sie hin. Du bist genauso krank wie er, sagt die Mutter, geh zur Schule. Verpetz mich doch, sagt sie. Die Mutter tut es nicht, die Tochter schreibt sich selbst Entschuldigungen. Die Kontakte zu den wenigen Freundinnen, die sie hatte, bricht sie ab. Im Dezember 2012 stirbt ihr Vater.

Ein Phänomen der Massen

Weil Einsamkeit ein Phänomen der Massen ist, machte sie die englische Regierung im Januar sogar zur Staatssache und schuf einen entsprechenden Ministerposten. Die Große Koalition will Einsamkeit dagegen durch Einzelmaßnahmen wie die Stärkung von Mehrgenerationenhäusern angehen. Doch wer die Einsamkeit bekämpfen will, muss zunächst einmal wissen, was Einsamkeit überhaupt ist. Bisher jedoch ist diese Empfindung kaum erforscht. Einsamkeit, so viel steht fest, bedeutet nicht nur allein zu sein. Vielmehr ist Einsamkeit ein ungutes Gefühl, das sich mit anderen mischen kann, wenn man allein ist. Es kann Teil von Depressionen sein, ist aber nicht dasselbe.

Laura Streiter beschreibt Einsamkeit als ein Gefühl von Leere. Die letzten drei Jahre hatte sie nur einen Lebensinhalt, der ihr etwas bedeutet hat. Schließlich hat sie niemanden mehr, der sie versteht. “Da ist nichts“, sagt sie, “dieses unendliche Nichts. Nichts von Bedeutung. Nichts, was etwas ändern könnte.“

“Einsam ist, wer das Gefühl hat, die sozialen Beziehungen seien unzureichend und dass man nirgendwo richtig dazugehöre“, sagt Maike Luhmann. Es ist eine Definition der Empfindung aus wissenschaftlicher Perspektive. Luhmann ist Psychologin an der Ruhr-Universität Bochum und verfasste die bisher erste aussagekräftige Studie, die es für Deutschland zum Thema gibt. Darin untersucht die Professorin unter anderem, wie sich Einsamkeit im Verlauf des Alters verändern kann.