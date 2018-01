Adrenalin pur: Achterbahnen sorgen weltweit für Nervenkitzel

Höher, schneller, weiter

Die Achterbahnen der Superlative

Auf der Suche nach dem ultimativen Adrenalin-Kick pilgern Achterbahn-Fans in Freizeitparks auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland steht ein Fahrgeschäft, das einen Weltrekord hält. Wie viele Stundenkilometer schafft schnellste Bahn, wo steht die höchste und seit wann ist die älteste Attraktion in Betrieb?