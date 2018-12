Hannover

Sind Promis auf der Suche nach einem Namen für den Schützling, lassen sie ihrer Fantasie freien Lauf – sehr freien Lauf. Namen wie Amy und Sarah oder Bill und Paul scheinen absolut out zu sein. Vielleicht sind sie einfach nicht einzigartig genug. In den Namensfindungsprozess vieler Eltern scheinen heutzutage viele Faktoren mit einzufließen. Ein Name wird immer mehr zur Marke; das Kind soll etwas Besonderes sein.

Vor allem amerikanische Promis lassen sich Verrücktes einfallen. Aber auch der deutsche Max Mustermann will Kurioses durchsetzen. Störenfried und Puhbert wurden von den zuständigen Standesämtern aber abgelehnt.

Erlaubt wurden hingegen Winnetou und Pepsi-Carola. Scherzhaft wird es inzwischen als Kevinismus und Chantalismus umschrieben, wenn Eltern ihren Kindern exotisch klingende Vornamen geben. In der Bildergalerie sind 30 ausgefallene Namen von Promis-Kids zusammengestellt.

