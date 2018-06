Frankfurt

Nach 28 Jahren Ehe haben die BMW-Aktionärin Susanne Klatten und ihr Mann Jan ihr Ehe-Aus verkündet. „Wir gehen in Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit und in Freundschaft in eine neue Lebensphase“, heißt es in einer persönlichen Erklärung des Paares, über die zuerst die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ berichtete.

Insgesamt habe sich ihre Beziehung über „mehr als 30 gute und spannende Jahre“ erstreckt. Das Paar hat drei Kinder. „Themen im unternehmerischen wie auch im privaten Umfeld werden uns weiterhin verbinden“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

Zusammen mit ihrem Bruder Stefan Quandt ist Klatten Erbin von Johanna Quandt, der Witwe des Industriellen Herbert Quandt. Susanne Klatten gehört ein Anteil von 20,9 Prozent des Automobilunternehmens BMW. Nach der Liste des US-Magazins „Forbes“ gilt sie als reichste Frau Deutschlands.

Von RND/dpa