Eine Schnee-Lawine

Österreichische Alpen

Deutscher stirbt nach Lawinenabgang in Tirol

In den österreichischen Alpen ist ein Deutscher in einer Lawine gestorben. Die Schneemassen begruben den 25-Jährigen und seinen gleichaltrigen Freund am Freitag, wie die Polizei mitteilte. Der Freund konnte bislang nicht geborgen werden.