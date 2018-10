Sigirino

Ein Reisebus aus Deutschland ist am Sonntag im Schweizer Kanton Tessin verunglückt. An Bord waren nach Angaben der Kantonspolizei etwa 25 Gäste. In ersten Meldungen war von 40 Personen die Rede.

Ein Mensch ist bei dem Unfall gestorben. 13 weitere Insassen wurden verletzt, darunter auch der Busfahrer. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Deutscher Reisebus nach Italien unterwegs

Der Bus sei Richtung Süden nach Italien unterwegs gewesen. Ein Polizeisprecher konnte noch nicht sagen, woher der Bus aus Deutschland genau stammte.

Die Frontfläche des deutschen Reisebuses (weiß) wurde komplett zerstört. Quelle: Putzu/dpa

Der Bus hatte offenbar einen Pfosten gerammt. Auf den Fotos ist war eine Anlage mit Verkehrsschildern zu sehen, die sich über die Fahrbahnen spannt. Der Unfall ereignete sich aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Autobahn 2 Richtung Süden bei Sigirino, unweit des Sees Lago Maggiore. Die Autobahn wurde gesperrt.

Von RND/dpa