Bunde

Die Niederländer in der Grenzregion gehen in Deutschland gern shoppen. Insbesondere die Preise für Lebensmittel sind hierzulande günstiger als bei den niederländischen Nachbarn. Und so ist es ein alltägliches Bild im ostfriesischen Bunde im Landkreis Leer, dass Deutsche und Niederländer gleichermaßen in den Lebensmittelgeschäften anzutreffen sind. Doch der Einkauf lief dort am Montag alles andere als friedlich ab, als sich eine Gruppe erwachsener Menschen um einen Supermarktparkplatz prügelte. Selbst die Frauen hätten mitgemacht, teilte die Polizei am Montag mit. Angefangen habe es mit einem verbalen Streit zwischen einem 54-jährigen Niederländer und einem 48 Jahre alten Deutschen.

Es blieb bei leichten Blessuren

Einer der beiden stand da schon in der Parklücke des Verbrauchermarktes, die der andere ihm streitig machen wollte. Schließlich schlugen die beiden Männer mit Fäusten aufeinander ein, und auch die insgesamt drei Frauen, die in den beiden Wagen gesessen hatten, langten zu. Laut Polizei blieb es bei leichten Blessuren.

Von dpa/RND