Belo Horizonte

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat die Polizei fünf Verdächtige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die Beamten im Großraum Belo Horizonte neben drei Mitarbeitern der Betreiberfirma Vale auch zwei externe Ingenieure in São Paulo festgenommen haben. Die kommen vom TÜV Süd, bestätigte das Unternehmen.

„Aufgrund der laufenden Ermittlungen können wir zurzeit keine weiteren Auskünfte geben“, heißt es aus der deutschen Firma mit Sitz in München. „Wir unterstützen die Ermittlungen vollumfänglich.“ Auch der Bergbaukonzern Vale teilte mit, das Unternehmen arbeite vollumfänglich mit den Behörden zusammen.

279 Menschen vermisst: Hoffnung auf Überlebende schwindet

Der Damm an der Mine Córrego do Feijão war am Freitag gebrochen. Eine Schlammlawine rollte über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen hinweg und schlug eine Schneise der Zerstörung. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg auf 65, wie der Zivilschutz mitteilte.

279 weitere Menschen wurden noch vermisst. Die Zahl der Todesopfer dürfte demnach noch steigen. „Leider ist es sehr unwahrscheinlich, noch Überlebende zu finden“, sagte Feuerwehrsprecher Pedro Aihara im Fernsehsender Globo News.

Schlammlawine gab es in Brasilien schon einmal

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Damm in einem Eisenerz-Bergwerk in Brasilien bricht. 2015 trat Schlamm aus dem geborstenen Klärbecken einer Mine 250 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro. Mit fatalen Folgen: So mussten neun Tonnen tote Fische aus dem Fluss Rio Doce entfernt werden.

