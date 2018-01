Der lange Schatten des Präsidenten

Ein Jahr unter Trump

Ein Jahr ist US-Präsident Donald Trump nun im Amt. Seine Politik, seine Entscheidungen, seine Ausdrucksweise beschäftigen die ganze Welt. Die US-Bürger spüren die Folgen bis tief in ihren Alltag. Unser Korrespondent in Washington zieht eine sehr persönliche Bilanz.

Washington D. C.. Donald Trump ist immer für eine Überraschung gut. Das erlebte ich schon am ersten Tag: Eine Einladung zu seiner Amtseinführung erhielt nicht ich als Korrespondent, sondern mein elfjähriger Sohn. Für ihn, einen gebürtigen Amerikaner, war das natürlich eine große Sache.

Wir wurden ganz vorn platziert, gleich neben den Kongressabgeordneten, und konnten Trumps Wutrede aus nächster Nähe beobachten. Es war ein gespenstischer Moment, als der Präsident vom Blut der Patrioten sprach und davon, wie er den Washingtoner Sumpf austrocknen werde. Die Bushs, Clintons und Obamas schauten betreten zur Seite. Sie saßen nur wenige Schritte hinter dem neuen Amtsinhaber, aber zwischen ihnen lagen Welten.

Nach einigen Monaten waren die ersten Einschätzungen zu hören, dass es mit der neuen US-Administration – vielleicht – gar nicht so schlimm werde. Trump poltere zwar auf der großen Bühne, im politischen Betrieb könne er aber kaum etwas umsetzen, hieß es. Doch weit gefehlt: Der New Yorker Geschäftsmann pflügt das Land um. Im Großen wie im Kleinen. Die neuen präsidialen Verordnungen und Gesetze dringen tief in den amerikanischen Alltag ein.

Grundschulen in Geldnot

Mag sein, dass nicht nur die Unternehmen von der radikalen Steuerreform profitieren, sondern – im weitaus geringeren Rahmen – auch die kleinen und mittleren Einkommen. Dass die zu erwartenden Einsparungen aber tatsächlich den Familienkassen zugutekommen, darf bezweifelt werden. In den öffentlichen Schulen ist der Spendenbedarf bereits heute so hoch, dass man in deutschen Familien darüber wohl nur den Kopf schütteln würde. So besucht auch mein Kleiner eine öffentliche Grundschule, die dringend auf private Hilfe angewiesen ist.

Dank der engagierten Eltern läuft es dennoch recht ordentlich: In fast jedem Klassenraum gibt es einen großen Screen an der Wand statt Tafel und Kreide, und Kinder mit körperlich-motorischen Handicaps lernen mithilfe von Apple-iPads. Auch die Zweitlehrerin, die den Unterricht zeitweise unterstützt, wird aus Elterngeldern finanziert. Alles in allem bringen wir pro Jahr Spenden in Höhe von mehr als 400 000 Euro auf – für knapp 500 Schüler. Eigentlich eine stolze Summe. All das Geld wird jedoch in Zukunft kaum ausreichen, wenn die Kürzungen im Schuletat so einschneidend ausfallen, wie sie zurzeit angekündigt werden.

Es ist Aufgabe der Kommunen, den Alltagsbetrieb zu organisieren, während sich die Regierung am Bildungswesen mit maßgeblichen Zuschüssen beteiligt. Um die Steuerreform zu finanzieren, will das Weiße Haus die Zuschüsse jedoch zusammenstreichen und die halb-privaten “Charter-Schools“ stärken.