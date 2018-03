Der lange Schatten der Essstörung

Wenn Essen zur Qual wird

Für die meisten Menschen bedeutet Essen Genuss. Doch es gibt Männer und Frauen, die viel zu viel oder viel zu wenig zu sich nehmen. Für sie ist die Kontrolle der Nahrungsaufnahme längst eine Sucht. Den Ausweg aus ihr zu finden, kann ein ganzes Leben lang dauern.

Hannover. Die Hälfte der deutschen Frauen macht in ihrem Leben mindestens einmal eine längere und sehr rigide Diät. Sind sie deshalb alle essgestört? Natürlich nicht. Nur sind die Übergänge zwischen dem Bestreben, ein paar Pfunde loszuwerden, und einem gestörten Verhältnis zum eigenen Körper fließend. “Am Anfang will man etwas weniger wiegen, dann hat man dieses Weniger erreicht und denkt: ,Ich könnte ja noch mehr abnehmen’“ So gerät manch einer in einen Strudel, erklärt Professor Stephan Herpertz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Essstörungen (DGESS).

Anders als bei jemandem, der einfach ein bisschen abnehmen will oder gar muss, beherrscht das Thema Gewicht bei Magersüchtigen den gesamten Alltag. Um immer weiter abzunehmen, stellen sie das Essen weitgehend ein und treiben häufig auch extrem viel Sport.

Neben Magersucht (Anorexie) gibt es aber noch weitere Essstörungen, erläutert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Dazu gehören unter anderem Bulimie und die Binge-Eating-Störung, aber auch das Pica-Syndrom und Orthorexia nervosa. Bulimiker essen in kurzer Zeit große Mengen. Um die Kalorienzufuhr rückgängig zu machen, lösen sie danach selbst Erbrechen aus. Essattacken kennzeichnen auch die Binge-Eating-Störung. Nur werden die Attacken nicht gewissermaßen wieder ungeschehen gemacht. Die Betroffenen sind deshalb häufig übergewichtig.

Scharf trennen lassen sich Störungen nicht

Das Pica-Syndrom ist ein psychiatrisches Syndrom. Es kommt verstärkt bei Menschen mit Demenz, Entwicklungsstörungen oder geistiger Behinderung, aber auch bei Schwangeren vor. Das Pica-Syndrom ist gekennzeichnet von der Aufnahme ungewöhnlicher Dinge. Die erkrankten Menschen essen Papierschnipsel, Erde, Kot oder Tafelkreide. Der Verzehr führt dann zu gesundheitlichen Problemen wie Verstopfungen und Unterernährung. Bei der Orthorexia nervosa beschäftigt sich der Erkrankte übermäßig viel mit der Qualität der Lebensmittel und damit, wie gesund sie sind. Orthorexia nervosa wird daher auch “krankhaftes Gesundessen“ genannt.

Scharf trennen lassen sich die einzelnen Störungen allerdings nicht. Eine Mischform ist genauso gefährlich und genauso behandlungsbedürftig. Generell sind Essstörungen eher bei Frauen zu finden. Bei der Binge-Eating-Störung ist dagegen mit rund 40 Prozent der Männeranteil vergleichsweise hoch. Bei Anorexie und Bulimie seien es je nach Studie nur ungefähr 10 Prozent Männer, sagt Silja Vocks, Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Osnabrück.