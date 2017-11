Papst Franziskus segnet einen Lamborghini, der ihm vom italienischen Sportwagenhersteller geschenkt wurde.

© AP

Vatikan

Der beschenkte Papst

Es gibt wohl kaum einen Menschen, der so viel beschenkt wird wie das Oberhaupt der katholischen Kirche. Doch was bringt man einem Papst eigentlich mit? Der italienische Sportwagenhersteller Lamborghini hat ihm jetzt einem weißen Flitzer überreicht. Und auch andere machen sich so ihre Gedanken für das päpstliche Gastpräsent.