Der alte Müll und das Meer

Sie wären noch nicht einmal die ersten mit dieser Masche: Auf dem Wirtschaftsforum in Davos vor einem Jahr kündigte der Kosmetika-Riese Procter & Gamble an, Shampooflaschen mit 20 Prozent recyceltem Plastik anzubieten. Warum interessiert solch eine Meldung überhaupt irgendjemanden? Weil es sich nicht um irgendeinen Plastikmüll handelt, sondern um “Strandplastik“, das also irgendwo an Stränden aufgesammelt wurde.

Boyan Slat ist auch nicht der Einzige, der beim Wassersport darauf gestoßen wurde, einmal die Meere aufzuräumen. Die australischen Surfer Pete Ceglinski und Andrew Turton haben einen schwimmenden Mülleimer entwickelt, der treibenden Plastikmüll einfach ansaugen soll. Ihr “Seabin“ aber sammelt nicht auf dem offenen Ozean, sondern in dreckigen Hafenbecken. Er braucht Strom, um eine Wasserpumpe zu betreiben, und wird deshalb meistens direkt am Steg angebracht. Jachthäfen auf der ganzen Welt haben schon zugegriffen. Was die beiden australischen Surfer mit dem holländischen Taucher verbindet, ist ihre Art des Marketing: So etwas grundsätzlich Prosaisches wie Müllsammeln wird cool und innovativ – und nicht ganz billig: 3000 Euro pro Stück kosten die Meeresmülltonnen von Ceglinski und Turton.

Die gute Nachricht daran ist: Die Schockbilder haben gewirkt. Seit vielen Jahren schon berichten Biologen und Umweltaktivisten von der tödlichen Wirkung des Plastikmülls im Meer. Jeder kennt inzwischen die Fotos von verendeten Seevögeln mit aufgeschnittenen Mägen voller Plastikteilchen. 1988 hat man auf Spitzbergen im Nordmeer in vier von 45 Eissturmvögeln Plastik in den Verdauungsorganen gefunden – 2013 hatten 40 von 45 Vögeln Plastik verschluckt. Manche quälten sich mit 20 Gramm Wohlstandsmüll in ihrem Inneren herum. Auf das Durchschnittsgewicht eines Menschen umgerechnet, wären das zwei Kilo Plastik im Magen.

Jeder kennt inzwischen die Bilder von strangulierten Meeressäugern und qualvoll dahinsiechenden Schildkröten. Pro Jahr krepieren geschätzt eine Million Seevögel und 100 000 Meeressäuger an Plastik in den Eingeweiden. Die Zahl der Fische und Schildkröten ist unbekannt.

Wo sich der Plastikmüll sammelt: Die Abfallstrudel der Weltmeere. Quelle: Ocean Cleanup

Das Problem ist also erkannt. Und Boyan Slat ist auf dem besten Weg, ein Held zu sein. Wenn seine Methode funktioniert. Bereits im Mai soll das System im Pazifik installiert sein. “Wir werden noch nicht sofort sammeln können, wir brauchen noch eine Testphase“, warnt Slat vor allzu hohen Erwartungen. Mit dem ersten gesammelten Müll testet er in der Folge das Geschäftsmodell: “Wir werden ausprobieren, wie das Recycling funktioniert, wie die Vermarktung funktioniert, ob es Kunden für die Produkte gibt.“ Was er sich nicht fragt: Ist seine Idee überhaupt die richtige?

Zu den Kritikern von Slats Offensive zur Weltrettung gehört der Kieler Meeresökologe Mark Lenz vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. “Im offenen Ozean ist es nicht sinnvoll, Plastikmüll herauszufischen“, sagt Lenz. “Das Plastik ist dort in seiner großen Mehrzahl zu klein.“ Zudem befürchtet er negative Auswirkungen auf die Meeresfauna durch die kilometerlangen Kunststoffwülste von “Ocean Cleanup“. Quallen, Plankton, Fischlaich – all die kleinen bis winzigen Lebewesen auf der Meeresoberfläche könnten beeinträchtigt werden. “In Flussmündungen könnte das Prinzip sinnvoll sein. Dort kommt das Plastik hoch konzentriert vor und ist noch intakt.“ Aber eine Flussmündung ist eben nicht der große nordpazifische Müllstrudel. Es wäre ein lokaler Ansatz, nicht der globale Kampf gegen das Müllmonster.

Aber auch Lenz denkt global: “In Asien, Afrika, Südamerika gelangt der Haushaltsmüll in die Umwelt. Bei uns kaum noch. Hierzulande ist Plastikmüll ein CO 2 -Problem. Müllvermeidung bei uns bedeutet, den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren.“ Plastiktüten, die von offenen Deponien in die Flüsse geweht werden, Flaschen, die im Gebüsch landen, gibt es im Land des gelben Sacks und des Einwegpfands kaum noch. Wären Schritte zur Mülltrennung und Müllvermeidung in den Ländern des globalen Südens also viel wirksamer als die Wülste auf hoher See?

Plastiksteuer und Importverbote

Wenn Plastik einfach ersetzt werden kann, wie bei der Tüte im Supermarkt, greifen Strategien, Händler und Kunden zum Verzicht zu bewegen. Ein Dutzend afrikanischer Länder, darunter Kenia und Ruanda, hat Plastiktüten schlicht verboten – mit teils drakonischen Strafen für die Hersteller. Das ist einfacher, als Recycling und Mülltrennung einzuführen.

Ob solche Verbote wirklich flächendeckend durchgesetzt werden, wird sich zeigen. In Deutschland jedenfalls ist der Verbrauch von Plastiktüten rapide zurückgegangen, seit sie erst kostenpflichtig und dann in vielen Supermärkten gar nicht mehr angeboten wurden. Griechenland zieht seit dem 1. Januar nach und verpflichtet Händler, zunächst 4 Cent, ab nächstem Jahr 9 Cent, für die Tüte zu kassieren. Der sorglose Umgang mit Tüten ist also schon einmal zu stoppen. Und sie gelten als einer der Hauptverursacher der Meeresvermüllung.

Weltweit hagelt es Verbote, deren Wirkung noch nicht absehbar ist: China hat den Import von Plastikmüll verboten, die Europäische Kommission denkt über eine Plastiksteuer nach, Großbritannien hat die Verwendung von Mikroplastik in Shampoos untersagt – winzige Kügelchen, welche die Waschwirkung erhöhen sollen, die aber von Kläranlagen nicht abgefangen werden können. Doch auch wenn all diese Anstrengungen zusammen wirklich die Vermüllung von Land und Meer mit Plastik effektiv zurückdrängen würden – es blieben immer noch die 100 Millionen Tonnen (nach konservativster Schätzung), die in den Weltmeeren herumtreiben. Die sich unter anderem im großen nordpazifischen Müllstrudel treffen.