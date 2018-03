Der Traum vom glücklichen Huhn

Matthias Schmidt aber glaubt das nicht. Wenn er Eier haben wollte, müsste der 50-Jährige eigentlich nur einmal über die Straße gehen. Schräg gegenüber seinem großen Grundstück aus Schulzendorf bei Berlin haben sich Aldi und Edeka angesiedelt. Drüben, beim Discounter, stehen in langen Reihen die Eierkartons. Doch Schmidt ist schon lange nicht mehr in den Supermarkt gegangen, um Eier oder Hühnerfleisch zu kaufen. Er hält lieber seine eigenen Hühner auf seinem eigenen Grundstück.

Auf dem Gelände stehen zwei kleine Ställe, die Hühner spazieren dazwischen herum und durch den ganzen Garten. Der Hahn kräht, und Schmidt könnte den ganzen Tag über Hühner reden. Er schwärmt vom Gewusel in seinem Garten, von seiner kleinen Herde. “Wenn man abends nach Hause kommt und sich in den Garten setzt, ist es einfach schön, den Hühnern zuzusehen. Das hat eine kontemplative Qualität.“ Stundenlang kann er zusehen und das Verhalten der Tiere studieren. Wie der Hahn die Hennen ruft, wenn er etwas zu fressen gefunden hat. Wie er sie um sich schart, aber selbst nicht frisst.

Es muss an einem Abend im Garten gewesen sein, umgeben von pickenden, scharrenden Hühnern, als Schmidt der Gedanke kam, aus seiner Herde ein Geschäftsmodell zu machen. Das Projekt Gartenhuhn war geboren und soll diesen Sommer starten. Schmidt will Hühner vermieten.

Vier Hühner kosten pro Woche 75 Euro, dafür bringt Schmidt die selbstverständlich geimpften Tiere in Transportboxen vorbei, montiert einen tragbaren Stall und einen Zaun, sogar als Voliere. So sind die Hennen nicht nur gegen den Fuchs, sondern auch gegen Habicht und Bussard geschützt. Nach Ablauf der Mietzeit baut er alles wieder ab – und die Hühner kommen wieder nach Hause. Oder zum nächsten Kunden.

“Hühner sind spannende Persönlichkeiten und machen Spaß“, sagt auch die Autorin Jessi Bloom, die den Ratgeber “Mein Garten für freilaufende Hühner“ geschrieben hat. “Sie können charmant und süß, aber manchmal auch mürrisch und böse zu ihren Artgenossen sein. Sie sind auch wissbegierig und können sogar Tricks lernen.“ Bloom ist sich sicher: “Hühner sind die unkompliziertesten Tiere, die man in seinem Leben haben kann.“

15 Eier legen Schmidts vier Ausleihhühner pro Woche. Rein ökonomisch betrachtet, sind die Frühstückseier vom Miethuhn also die teuersten der Welt. Aber wer rein ökonomisch denkt, sollte sich vielleicht eher einen Stall mit einigen Zehntausend Hühnern in den Hof stellen und dann versuchen, im knallharten Wettbewerb mit den anderen Massentierhaltern zu bestehen – das geht dann aber sehr wahrscheinlich auf Kosten der Idylle und mit dem Verlust aller Illusionen einher, die die Eierpackungen beim Verbraucher nun mal hervorrufen.

Neugierig, intelligent und nur manchmal ein bisschen mürrisch: Hühner sind erstaunlich unkomplizierte “Haustiere“ – sofern die Halter einen Garten haben, der ausreichend Platz, Abwechslung und Versteckmöglichkeiten bietet. Quelle: Friedrich Bungert

Zehn Quadratmeter Garten pro Huhn – so lautet die Faustregel. Platz für einen Stall und eine abwechslungsreichere Umgebung als ein platter Rasen lauten ferner die Bedingungen für hoffnungsvolle Hühnerhalter. “Das Wichtigste ist der Schutz vor Beutegreifern aus der Luft und vom Boden“, sagt Ratgeberautorin Bloom. “Sie brauchen Verstecke, um sich im Fall einer Attacke sicher fühlen zu können.“

Schmidt will mit seinen Miethühnern den Kunden Lust auf das Leben mit dem Federvieh machen. Er will zeigen, dass es gar nicht so kompliziert ist, die Tiere zu halten, und auch gar nicht so teuer. “Wo sollen die Leute denn sonst Hühner sehen?“, fragt er. “Bauern, die Hühner halten, gibt es ja kaum noch.“ Wollen Städter und Bewohner stadtähnlicher Gegenden also lernen, was es mit der Hühnerhaltung auf sich hat, die sie meinen, aus wunderschön illustrierten Kinderbüchern zu kennen, bleibt ihnen nur, es selbst auszuprobieren.

Sie könnten dann lernen, dass die Tiere bei Weitem nicht so dümmlich und affektiert sind wie bei Pettersson und Findus, aber mindestens so wild wie in Gesellschaft der umtriebigen Kuh Lieselotte, die zumindest Kinder ebenfalls aus Büchern kennen. Schmidt ist darauf vorbereitet. Er wird die Hühner auswählen, die New Hampshires, die Bressen, die Bielefelder. Namen haben seine Tiere nicht, außer einer kleinen Henne, die Schmidt als Einzelküken mit der Hand aufzog: die kleine Pieps.

Die Miethuhnbranche boomt

Er wird sie vorbeibringen, etwa als mehrwöchige Geburtstagsüberraschung für landliebende Jubilare, er hofft auf Kindergärten und Altenheime als Kunden. Die einen sollen etwas vom Landleben mitbekommen, die anderen sich im besten Fall an ihre Kindheit mit Hühnern erinnern.

Die Nachfrage ist da, das haben die Vorreiter der Miethuhnbranche bereits bewiesen. Michael Lüft in Seligenstadt bei Frankfurt etwa verleiht seine Hühner seit 2013, dann kamen unter anderem Ralf-Wigand Usbeck in Achim bei Bremen und Nina Ritter in Leipzig-Wiederitzsch hinzu. Mittlerweile werden in fast jeder Region Deutschlands Hühner mit dem Mobilstall auf Reisen geschickt. Und ihre Vermieter berichten von begeisterten Kindern, die staunend vor dem Federvieh stehen und sagen: “Es hat ja nur zwei Beine.“ Oder scheu fragen: “Essen wir jetzt die Babys mit?“

Senioren im Altersheim erzählen von der Not nach dem Krieg und was ein Huhn damals wert war. Die Mieter werden die Eier aufsammeln und merken, wie warm sie sich noch anfühlen, wenn sie kurz nach dem Legen im Stroh liegen. Vielleicht lernen sie auch, was ein Windei wirklich ist, nämlich ein Ei, dem die Kalkschale fehlt. Sie werden merken, dass “putt-putt-putt“ zwar ein international anerkannter Ruf ist, aber das Schütteln mit einer Schale voller Körner schneller zum Erfolg führt, wenn man die Hühner zu sich locken will.