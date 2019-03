Berlin

Seit Dezember ist Thomas Seitel (33) der neue Mann an der Seite des Schlagerstars Helene Fischer (34). Er ist Tänzer in den Shows der Sängerin. Daneben arbeitet er aber auch als Model und lief bereits für die Brillenmarke „ Rodenstock“ in München und zog unter anderem Jobs für die Marken „ Axe“ und „Braun“ an Land. Eine weitere Besonderheit war der Dreh mit dem Boxer Wladimir Klitschko (42).

Der Frage, ob Seitel von der Beziehung mit seiner berühmten Freundin als Model profitiert, ist nun die „Bild“-Zeitung auf den Grund gegangen. Angeblich solle Seitel bisher Summen bekommen haben, die für die Branche üblich sind. McFit-Unternehmenssprecher Pierre Geisensetter sagte allerdings der „Bild“: „Sein Marktwert ist auf jeden Fall gestiegen.“

Mehr Aufmerksamkeit für Thomas Seitel

Casting-Direktor und Booker Rolf Scheider (62) sieht den Karriereaufschwung Seitels differenzierter und erklärt zur Entwicklung seines Marktwertes: „Das kommt ganz auf die Firma, das Produkt und seinen Einfluss in den sozialen Medien an.“ Weiter heißt es bei Scheider allerdings ebenfalls: „Doch dadurch, dass er jetzt mit Helene Fischer zusammen ist, bekommt er natürlich viel mehr Aufmerksamkeit.“

Dass dies für Seitel einen finanziellen Vorteil darstellt, bestätigt auch die „Bild“. Bei guter Verhandlung könne er eine Summe von bis zu 20.000 Euro verlangen.

Von RND/aw