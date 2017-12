Der Kommissar der kalten Akten

Für Steven Baack schließt sich damit ein Kreis. Auch sein Vater war bei der Polizei, viele Jahre als leitender Mordermittler. Es kommt vor, dass Steven Baack in alten Akten seiner Unterschrift begegnet. Dass er Fälle auf den Tisch bekommt, die sein Vater einst nicht lösen konnte. Dann muss er die Arbeit vollenden, die der Vater begann. Mordermittlung als Familiensache.

Beata Sienknecht kommt am Abend des 13. Oktober 1981 nie in ihrer Wohnung im dritten Stock an. Jedenfalls sagt das ihr Mann später aus. Fünf Tage wartet er ab. Dann geht er zur Polizei und meldet seine Frau als vermisst. Die Beamten beginnen zu ermitteln. Befragen Freunde, Nachbarn, Bekannte. Der einzige Verdächtige bleibt der Ehemann selbst. Es gab Streitereien, Gewalt, er hätte ein Motiv. Eine Leiche aber wird nie gefunden, auch keine Tatwaffe, keine Spuren. Es gibt andererseits aber auch nie wieder ein Lebenszeichen von ihr. Beata Sienknecht bleibt verschwunden, bis heute.

“Es gibt keine leichten Fälle mehr“, sagt Steven Baack. Leicht waren die Fälle, in denen die Ermittler alte Beweisstücke aus der Asservatenkammer holen konnten, einen alten Pullover des Opfers, ein Messer, mit dem gemordet wurde, um diese mit neuen technischen Methoden zu untersuchen. “Dank DNA-Spuren: Mord nach 25 Jahren aufgeklärt“: Solche Schlagzeilen gibt es dann. Doch dies sind nicht die Fälle von Steven Baack. Weil die Asservate längst vernichtet sind. Oder weil es keine Spuren daran gibt. Seine Fälle sind die schwierigen.

Auch die Cold-Cases-Ermittler arbeiten mit der Kriminaltechnik zusammen. Lassen analysieren, was da noch zu analysieren ist. Doch meistens hilft ihnen das nicht. Baack und seine Kollegen können sich nicht auf Technik verlassen. Sie müssen Ideen haben. In seinem Büro, Raum 127 im Polizeipräsidium im Hamburger Norden, verschwindet der Schreibtisch unter hohen Aktenbergen. “Das da“, sagt Baack und zeigt auf einen aufgeklappten Umzugskarton voller grauer Ordner, Tausende von Seiten, “ist ein einziger Fall.“

Vor der Wand steht eine gläserne Tafel, darauf ein Zeitstrahl, Fotos von Beata Sienknecht und anderen Männern und Frauen, Freunden und Bekannten des Opfers. Achtzigerjahrefrisuren, Schnurrbärte, verblasste Farben. Ein Personagramm, so nennen die Kriminalisten das. Eine Skizze, die alles darstellt, was man über eine Person weiß, wen sie wann getroffen hat. Ein Klassiker der Ermittlerarbeit. Als ließen sich die Fälle nur mit den Methoden ihrer Zeit lösen. Handydaten, Internetprotokolle, verräterische Dateien auf der Festplatte, für Baack ist das alles noch kein Thema. Er taucht ein in die Zeit seiner Opfer. Und in ihr Leben.

Neue Fragen: 1981 wurden Michael Riesterer (links) und Haluk Kocal ermordet. Quelle: Polizei Hamburg

Zum Beispiel in das von Michael Riesterer und Haluk Kocal, zwei Jungen aus Hamburg, acht und neun Jahre alt, als sie am 15. Juni 1981 verschwanden. Michael, der schmächtige, ängstliche, und Haluk, der kräftige, der Karate lernte und sich zu wehren wusste. Gemeinsam fuhren sie am Nachmittag mit ihren Rädern zum Spielen. Als sie gegen 19 Uhr noch nicht zurück waren, machten sich zunächst ihre Eltern auf die Suche nach ihnen. Später am Abend war ihr halber Stadtteil, halb Mümmelmannsberg, auf den Beinen. Was sie fanden, an einem Parkplatz am Rand der Boberger Dünen, nur ein paar Hundert Meter von ihrem Wohnhaus entfernt, waren die Räder der Jungen. Von ihnen selbst keine Spur.

Die Leichname der beiden wurden sechs Wochen später gefunden, am 29. Juli, zwölf Kilometer entfernt, in einem Naturschutzgebiet namens “Die Reit“. Haluk, das konnten die Ermittler noch feststellen, war mit seinem eigenen Gürtel erdrosselt worden. Michael war bereits zu stark verwest. Nach einer Zeugenaussage ermittelten die Beamten damals einen Verdächtigen. Für die Boulevardmedien stand er bereits als Täter fest. Dann, wegen streitender Gutachter, reichte es nicht mal für eine Anklage.

“Für mich müssen Personen daraus werden“

Steven Baack war damals gerade mal ein Jahr alt. Jetzt muss er sich diesem Fall wieder nähern. Muss Ideen entwickeln, was geschehen sein könnte. Vielleicht war es gar keine Absicht, die Jungen zu töten. Warum waren es zwei? Warum wirkt es so, als sei alles spontan geschehen, ungeplant? Warum hat der Täter sie dort abgelegt, an diesem Ort? Baack sammelt alles, was er über die Opfer erfahren kann, jedes Detail, er fährt zu dem Fundort, geht umher, sucht nach Antworten.

“Für mich müssen Personen daraus werden, ich muss sie begreifen, fast anfassen können. Versuchen, die Opfer durch die Augen des Täters zu sehen“, sagt Baack. Manchmal, fügt er hinzu, könne das auch schmerzhaft sein.

Als Steven Baack den Fall Sienknecht übernimmt, fährt er zu dem Haus am Schreyerring, in dem sie gewohnt hat, und stellt sich ins Treppenhaus. Er schaut auf die Stufen und stellt sich eine Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass auf diesen wenigen Metern etwas passiert, das sie davon abhält, nach oben in ihre Wohnung zu gelangen? Kann etwas dafür sprechen, dass sie an diesem Abend wirklich nicht oben bei ihrem Mann ankommt? “Ich konnte es mir im Grunde nicht vorstellen“, sagt Baack.