Der Holocaust? “Krass, so krass“

Es gibt Schüler, die nach dem Ende der Doppelstunde Geschichte mit dem Kopf schütteln, weil die Lebensgeschichte dieser Frau ihnen eine Vergangenheit vor Augen geführt hat, die Lehrbücher so nie vermitteln können. “Krass“, sagt ein Mädchen nur, “so krass.“ Der 16-jährige Sören macht Selfies mit Frau Friedländer, weil “sie einfach cool ist“. Was ist cool an ihr? “Sie berichtet, sie klagt nicht an, also nicht uns. Und sie ist zurückgekehrt, nach Hause. Sie ist ja auch Deutsche.“

Dass Margot Friedländer wenige Jahre nach dem Tod ihres Mannes 1997 wieder in ihre Geburtsstadt zurückzieht, finden die Gymnasiasten ebenso ungewöhnlich wie die amerikanischen Verwandten, erzählt sie den Schülern. “Ich wollte sprechen und ich wollte die Hand reichen. Denn ihr werdet von nun an die Zeitzeugen sein, die wir bald nicht mehr sein können.“ Dann geht sie erschöpft nach Hause.

Die alte Dame ist eine sehr kluge Frau. Sie weiß, dass ihr Schicksal eines von Millionen ist. Sie weiß aber auch, dass sich das Monströse – die ideologisch geplante und bürokratisch betriebene Vertreibung, Folter, Entmenschlichung und Ermordung von Frauen, Männern und Kindern – hinter einer sehr großen Zahl gut verstecken kann.

Wie viel und was Schüler heute von Nationalsozialismus und den Verbrechen an Menschen jüdischen Glaubens wissen und wie ihnen Geschichte vermittelt wird, ist bei Bildungsforschern höchst umstritten. Eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Körber-Stiftung ergab im vergangenen Jahr, dass nur 47 Prozent der befragten 14- bis 16-Jährigen wissen, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis im Zweiten Weltkrieg war.

Ein Befund, der erstaunt, wenn die gleiche Befragung ergibt, dass mehr als die Hälfte großes Interesse an Geschichte hat und 80 Prozent finden, dass der Stoff zu historischen Ereignissen in den Schulen “stark“ vermittelt würde. Der Historiker Sven Tetzlaff von der Körber-Stiftung hat dafür eine Erklärung: “Das lange eigenständige Fach Geschichte geht immer weiter in Sammelfächern auf, auch der Stundenumfang wird geringer.“

Das heutige Interesse an der Geschichte von Nationalsozialismus und Judenverfolgung unterscheidet sich kaum von dem der Schüler vor 30 oder 40 Jahren, es müssen jedoch neue Vermittlungskonzepte gefunden werden. Quelle: Jacqueline Schulz

Das Interesse von Schülern an der Geschichte von Nationalsozialismus und Judenverfolgung unterscheidet sich kaum von dem der Schüler vor 30 oder 40 Jahren, hat Ulrich Bongertmann festgestellt. “Es ist ungebrochen hoch.“ Der Gymnasiallehrer aus Lambrechtshagen bei Rostock ist Vorsitzender des Verbands der Geschichtslehrer Deutschlands (VGD). Er findet: “Ehemalige Konzentrationslager sind die erste Adresse für die Holocaust-Vermittlung. Selbstläufer sind sie aber nicht.“ Die pädagogischen Konzepte an Schulen schwankten noch stark zwischen “Ehrfurcht wie in einer Kirche und staubtrockener Information“. Damit könne die Jugend heute nichts mehr anfangen, so Bongertmann.

Er denkt da gar nicht zuerst an Apps, Multimedia-Darstellungen oder sonst etwas. “Wir als Lehrer müssen damit umgehen lernen, dass heute kein Jugendlicher mehr seinen Opa schützen will.“ Schüler fragten ohne moralische Brille auf der Nase, wo denn hier der Galgen gestanden hätte und wie es sein könne, dass niemand von den Lagern und den Toten gewusst haben will. “Abgesehen davon“, betont Bongertmann einen weiteren Faktor, “können Einwanderer- oder Flüchtlingskinder in den Klassen mit unseren Schuldkategorien überhaupt nichts anfangen.“

Den Zeigefinger-Gestus vermeiden

“SA?“, fragt Ivan Kulnev, “könnt ihr was mit SA anfangen?“ Die 17-jährige Laura meldet sich. “Das heißt Sturmabteilung, die war so etwas wie die Vorgängerin der SS.“ Kulnev nickt, korrigiert, spricht über den Unterschied zwischen Sturmabteilung und Schutzstaffel. “Diese Typen waren sehr gefährlich. Es waren die, die Gewalt als politisches Instrument der Nationalsozialisten ausführten.“ Der junge Russe ist 32, Historiker und Slawist. Er steht an diesem kalten Januartag mit einer Gruppe von 15 Gymnasiasten aus Elmshorn bei Hamburg in einer Baracke des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen bei Berlin.

Mit einem Frage-Antwort-Spiel führt er die Schüler durch die Anfänge der NS-Zeit, die Gewalt auf der Straße, die Verhaftungen Andersdenkender, die Aussetzung sämtlicher Freiheitsrechte bis hin zur Ermordung Inhaftierter. Der Himmel draußen ist grau, nachts hat es geschneit, die Kälte in diesem Holzbau kriecht durch die Winterjacken. Der 17-jährige Tom schaut sich suchend um: “Hier gab’s keine Heizung?“ Ivan Kulnev fragt in die Runde: “Was glaubt ihr?“

Er betreut schon seit sieben Jahren Schülergruppen. Er spricht in einfachen Sätzen und klaren Worten. “Den meisten Jugendlichen ist der geschichtliche Rahmen gut bekannt. Sie suchen hier Fakten und Antworten.“ Vieles, so seine Erfahrung, erschließt sich über das Schicksal Einzelner. Er vermeidet den Zeigefinger-Gestus. “Ich erzähle euch mal von Rudi Wunderlich, einem Kommunisten. Das hier ist sein Bild. Er war im KZ, weil er Flugschriften gegen Hitler verteilte. Heute ist das Facebook.“ Einige grinsen kurz.

Auf dem Weg zur “Station Z“, dem früheren Krematorium, erzählt der junge Russe über “Problemschüler“. Von Erschießungsanlagen, Gaskammern oder Leichenverbrennungsöfen ginge für einen kleinen Teil von Schülergruppen “eine gewisse Faszination“ aus. Kollegen hätten auch schon Führungen nach despektierlichen Bemerkungen wie “die Schwuchteln da“ über gefangene Juden, Homosexuelle oder Sinti und Roma abgebrochen. Es seien Ausnahmen, betont Kulnev. Er selbst habe mal eine junge Frau dabei erwischt, wie sie auf den Resten der Öfen für Selfies posierte, wie “in einer Art Disneyland des Grauens“. Er glaubt jedoch, solche Vorfälle lägen eher an schlechter Vorbereitung in der Schule. “Manche stehen hier plötzlich und fühlen sich der ganzen Situation nicht gewachsen. Böswillig sind nur ganz wenige, die meisten benutzen ihre Coolness als Mauer.“