Der Berg ruft

Modetrends für die Piste

Neonfarben und wilde Muster können getrost im Schnee von gestern liegen bleiben. Denn das, was in diesem Winter auf den Pisten angesagt ist, kommt deutlich dezenter daher. Die neue Skimode setzt auf technische Innovationen, Nachhaltigkeit und Tragekomfort.

Hannover.

Die neuen Farben: Kühl und erdig

Stark reduziert, dafür aber sehr modern zeigte sich schon auf der Fashion Week Berlin das Farbspektrum für die kommende Wintersaison. Die Auswahl reicht von strahlendem Weiß über verschiedene Grau- und Blaunuancen bei Wintersport- und Outdoor-Marken wie Peak Performance und Norrona bis hin zu stählernem Anthrazit und Schwarz bei Haglöfs. Bogner setzt auf schmal geschnittene Jacken in Metallic-Tönen wie Silber.

Von der Textur her erinnern die neuen glänzenden Optiken an hochwertigen Satin und sollen den Jacken der Damenkollektionen einen betont edlen Look verleihen. Beliebt sind bei Männern wie Frauen auch Farbkombinationen aus Blau und Grau oder Schwarz mit Braun. Nichts Schrilles, maximal bewusst gesetzte Akzente. Aber insgesamt stehen tatsächlich monochrome Modelle im Vordergrund. Parallel zu der buchstäblich ‚coolen‘ Farbpalette dominieren natürliche Erdtöne die Kollektionen für den Winter. Warmes gedecktes Rostrot, Curry, Olive bieten die Alternative zu den eisigen Tönen.