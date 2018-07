Los Angeles

Schauspieler David Hasselhoff (65, „Baywatch“) will Ende Juli seine Verlobte Hayley Roberts heiraten – einen Ehering trägt er aber jetzt schon. „Der Ring, den ich habe, ist wirklich besonders.“ Er stamme von seinen Eltern, „und ich trage ihn als Glücksbringer und zum Gedenken und deshalb dachte ich, dass das schön ist“, sagte Hasselhoff einer Reporterin des Promi-Portals „Entertainment Tonight“ am Wochenende und zeigte ihr dabei das Schmuckstück am Ringfinger seiner linken Hand. „Ich muss nicht rausgehen und einen anderen Ring holen. Ich behalte einfach diesen hier.“

Es ist die dritte Ehe für David Hasselhoff

Hasselhoff und Roberts sind bereits seit 2016 verlobt und wollen ihre Hochzeit laut Hasselhoff im kleinen Kreis in Italien feiern. Es soll Hasselhoffs dritte Ehe werden. Er war bereits mit den Schauspielkolleginnen Catherine Hickland und Pamela Bach verheiratet.

Von RND/dpa