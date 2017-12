Das war der März 2017

Der Opel wird ein Franzose: Der französische Autokonzern PSA hat sich mit General Motors auf die Übernahme von Opel verständigt. Der Kaufpreis für die GM-Europasparte mit den Marken Opel und Vauxhall liegt bei 1,3 Milliarden Euro, wie die Unternehmen am Montag in Paris mitteilten.

Nabendeckel mit den Logos von Opel (links) und Peugeot. Beide Marken gehören heute zum PSA-Konzern. Quelle: dpa

19-Jähriger tötet Jungen – und veröffentlicht Tatvideo

Mord aus Mordlust: Die Polizei fahndet in Herne und Umgebung nach dem 19-Jährigen Marcel H aus Herne. Der Teenager soll einen neun Jahre alten Nachbarsjungen getötet haben. Im Internet brüstete er sich danach – und veröffentlichte ein Video seiner Tat. Viele Tage war der Täter auf der Flucht. Tötete noch eine weitere Person – einen Bekannten, bei dem er auf der Flucht vor der Polizei Unterschlupf finden wollte. Am Ende stellt Marcel H. sich der Polizei. Die Experten sind sich einig: Motiv Mordlust. Vor Gericht gesteht er den Mord an dem neunjährigen Jaden.

100 Prozent für Martin Schulz als Parteichef

Der Schulz-Effekt: Martin Schulz ist neuer SPD-Chef. Auf dem SPD-Parteitag in Berlin wurde er mit 100 Prozent der gültigen Stimmen gewählt. Das ist das beste Ergebnis in der Nachkriegs-Geschichte der ältesten deutschen Partei. Selbst der legendäre Kurt Schumacher erzielte „nur“ 99,73 Prozent beim Parteitag 1950. Und Schulz nahm die Wahl an – tief bewegt, wie es sich für solch ein Resultat gehört. Danach beendete er den Parteitag mit einem kämpferischen Schlusswort und schmetterte das alte Kampflied der Sozialdemokratie inbrünstig mit – „Wann wir schreiten Seit’ an Seit’“. Zuvor war Schulz per Akklamation zum Kanzlerkandidaten seiner Partei gekürt worden.

CDU gewinnt im Saarland– keine Chance für Rot-Rot

Es war der Auftakt zum großen Wahljahr 2017: Der CDU ist im Saarland ein überraschend klarer Sieg gelungen. Die SPD erreicht dagegen ihr Wahlziel nicht: Das Projekt Rot-Rot in Koalition mit den Linken ist gescheitert. Die AfD zieht in den Landtag ein. Die Grünen scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde – genauso wie die FDP. Die Ergebnisse der Landtagswahl im Überblick.