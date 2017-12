Das war der Februar 2017

Der erste Test 2017: Sollte es eine Machtdemonstration gegenüber der neuen US-Regierung sein? Nordkorea hat den Test einer Mittelstreckenrakete gemeldet und ihn als Erfolg gepriesen. Die Rakete könne mit einem Nuklearsprengkopf ausgerüstet werden. Das Waffensystem Pukguksong-2 sei zudem mit einem neuen Antrieb ausgestattet. Staatschef Kim Jong-un sei beim Start der Rakete dabei gewesen. Die USA, Japan und Südkorea beantragten eine Dringlichkeitssitzung im Weltsicherheitsrat.

„Welt“-Korrespondent in der Türkei festgenommen

Festgesetzt: Erstmals ist während des Ausnahmezustandes in der Türkei ein deutscher Journalist in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Korrespondent der „Welt“, Deniz Yücel, hat sich der Polizei in Istanbul gestellt. Yücels Anwälten wurde nach Angaben der „Welt“ gesagt, dass gegen den Korrespondenten wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, wegen Terrorpropaganda und wegen Datenmissbrauchs ermittelt werde. Yücel hatte zwei Artikel über gehackte Mails geschrieben, die vom Konto von Energieminister Berat Albayrak stammen sollen – der zugleich Erdogans Schwiegersohn ist. Bis heute sitzt Yücel in Haft.