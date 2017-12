Das war das Jahr auf Instagram

Rückblick auf 2017

#instagram2017: Der Dezember ist der Monat der Jahresrückblicke. Auch das soziale Netzwerk Instagram zieht Bilanz. So war das Jahr in Bildern, Hashtags und Filtern.

Hannover. „Danke, dass ihr ihr seid“ – so schließt das soziale Netzwerk Instagram seine Jahresbilanz für 2017. „Wir können kaum abwarten, was ihr im nächsten Jahr teilen werdet“, heißt es an die weltweiten 800 Millionen User gerichtet. Doch bevor bei Instagram der Wechsel ins neue Jahr über die Bühne geht, hat der Online-Dienst wie jedes Unternehmen einmal durchgezählt. Das sind die Hits des Instagram-Jahres 2017:

#Lieblingsbilder

Die kleinen Herzen sind die Währung der Online-Plattform. Diese Fotos haben die meisten Likes bekommen:

1. Beyoncés Bauch

Sie kniet vor einem riesigen Blumenkranz, madonnenhaft umhüllt von einem Schleier – und hält ihre Hände auf den Bauch. Das Foto, mit dem Beyoncé ihre Zwillings-Schwangerschaft bekannt gab, ist mit mehr als 11.190.000 Likes der Instagram-Hit 2017.

2. Cristiano Ronaldos Familie

Um Promi-Nachwuchs dreht sich auch der zweiterfolgreichste Post des Jahres: Auf gut 11.043.000 Likes kam ein Foto von Fußballstar Christiano Ronaldo aus einem Krankenhaus, das neben ihm Freundin Georgina Rodriguez, ihre neugeborene gemeinsame Tochter Alana Martina und Ronaldos ältesten Sohn Cristiano Jr. zeigt.

3. Selena Gomez’ neue Niere

Mehr als zehn Millionen Likes und damit Platz drei bekam ein weiteres Bild aus dem Krankenhaus: Es zeigt Sängerin Selena Gomez vor einer Transplantationsoperation mit ihrer Freundin Francia Raisa, die ihr eine Niere spendete.

#Lieblingshashtag

In Sachen Verschlagwortung ist die Community altbewährtem treu geblieben – das sind die Top-Hashtags:

1. #love

It’s all about love – das gilt auch für Instagram. Die User lieben Menschen, Süßigkeiten oder ihre Tiere.

2. #fashion

Instagram ist seit jeher eine beliebte Plattform für Modeblogger. Das zeigt sich auch bei den Hashtags.

3. #photooftheday

Wer mehr als einen Beitrag bei Instagram hochlädt, postet sein Lieblingsbild gern als „Bild des Tages“:

# Lieblingsfilter:

Kaum ein Foto wird ohne Filter hochgeladen. Am beliebtesten waren 2017 diese:

1. Clarendon

Clarendon ist der erste Filter, der den Usern angeboten wird – und auch der beliebteste. Er lässt die Bilder kühler wirken.

2. Gingham

Gingham steht an zweiter Stelle und ist das genaue Gegenteil zu Clarendon: Die Motive wirken wärmer und weicher.

3. Juno

Juno gibt dem Bild mehr Kontrast.

#Lieblingsort:

An diesen Orten haben sich die Instagrammer am häufigsten aufgehalten:

1. Disneyland, Anaheim, USA

Welches kleine Kind träumt nicht davon, einmal nach Disneyland zu fahren? 2017 haben sich offenbar viele Instagrammer diesen Wunsch erfüllt.

2. Times Square, New York City, USA

Das Zentrum des New Yorker Theaterviertels ist eine beliebte Kulisse in Kinofilmen. Und auch für Instagram sind dort im vergangenen Jahr viele Bilder entstanden.

3. Central Park, New York City, USA

Die New Yorker scheinen besonders aktiv bei Instagram zu sein. Auch Platz drei der Top-Orte liegt in der US-Metropole.

#Lieblingsstar:

Der Erfolg eines Promis misst sich mittlerweile nicht mehr an CD-Verkäufen oder Autogrammanfragen, sondern an Followern in den sozialen Medien. Diese Stars haben momentan die meisten:

1. Selena Gomez (@selenagomez)

Mehr als 130 Millionen Menschen folgen der Sängerin – damit ist sie die unangefochtene Instagram-Queen.

2. Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Der Weltfußballer des Jahres ist auch der Weltfußballer bei Instagram. Er hat 116 Millionen Follower und belegt im Ranking Platz 2.

3. Ariana Grande (@arianagrande)

Mit 115 Millionen Followern ist die Sängerin auf Platz 3 gelandet. Grande bekam im vergangenen Jahr aus einem traurigen Grund besonders viel Publicity: Während ihres Manchester-Konzertes kam es zu einem Terroranschlag, bei dem 23 Menschen starben.

#Lieblingstier:

Nicht nur Menschen präsentieren sich und ihr Leben bei Instagram – auch Tiere haben eigene Accounts. Diese sind mit den meisten Followern am erfolgreichsten:

1. jiffpom (@jiffpom)

Der Zwergspitz aus den USA ist der tierischste Instagram-Star. Er hat 7 Millionen Follower, die von seinen süßen Outfits ganz verzückt zu sein scheinen.

2. nala_cat (@nala_cat)

Mit 3,5 Millionen Followern hat Katze Nala ebenfalls eine große Fangemeinde. Ihre großen blauen Augen haben sie berühmt gemacht.

3. Doug the Pug (@itsdougthepug)

Schön ist er vielleicht nicht, aber Doug the Pug (Doug der Mops) ist ein ziemlich cooler Typ. Das zeigen seine Bilder beim Shoppen, Autofahren und Surfen.

Von RND/Isabell Rollenhagen