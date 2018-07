Offenbach

Am Donnerstag erwarten Meteorologen den heißesten Tag des Jahres – im Raum Köln und Düsseldorf soll das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 38 Grad klettern. Doch bereits am Mittwoch stiegen die Temperaturen teilweise auf über 37 Grad. Wo es am heißesten war, sehen Sie in unserer Bildergalerie.

Zur Galerie Deutschland schwitzt weiter: Am Mittwoch knackten die Temperaturen in Deutschland die 37-Grad-Marke – und das Thermometer klettert weiter. Wo es am heißesten war, zeigen wir Ihnen hier.

Tropische Nächte gab es unter anderem Celle, in Bremerhaven am Leuchtturm und in Kiel. Dort sank das Thermometer auch in der Nacht nicht unter 21 Grad.

Eine Abkühlung ist laut DWD nicht in Sicht. Für weite Teile Deutschlands gab der Dienst eine amtliche Hitzewarnung heraus: Sie gilt von Donnerstag, 11 Uhr, bis Freitag, 19 Uhr. Es werde eine starke Wärmebelastung erwartet, heißt es auf der Internetseite. An beiden Tagen sei in einigen Regionen mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung zu rechnen. Das betreffe insbesondere dicht bebaute Stadtgebiete.

Von RND/are