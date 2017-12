Darum hängen Menschen ihre Jacken an Bäume

An Bäumen hängen Helfer ihre Spenden für Menschen in Not auf. © Facebook/dpa

Hilfsaktion für Obdachlose

Eine gemeinnützige Aktion begeistert derzeit die Sozialen Medien. Nachdem der Flughafenverein München ein Foto und einen Aufruf teilte, beteiligen sich zahlreiche Nutzer und helfen Menschen in Not zur Weihnachtszeit.

München. Seit über zwanzig Jahren sammeln Mitarbeiter und Freunde der Münchner Flughafen GmbH Spenden für wohltätige Zwecke und helfen Menschen in Not. Mit einem Facebook-Post hat der Flughafenverein nun eine bundesweite Hilfsaktion ins Leben gerufen.

Über das Netz teilten die Ehrenamtler Fotos von Bäumen in einer Fußgängerzone, an denen warme Winterjacken hängen. Kleine Botschaften an den Kleidungsstücken richten sich an Obdachlose und andere Menschen in Not, die sich in der kalten Jahreszeit keine passenden Jacken leisten können. Mit dem Post, der bis Montagabend bereits über 65.000 Mal geteilt wurde, rief der Flughafenverein die Facebook-Nutzer auf, weitere Kleidungsspenden zu verbreiten.

Bisher sind über 500 Kommentare unter dem Beitrag eingelaufen. Die Nutzer teilten Bilder von eigenen Kleiderspenden. Eine Frau postete ein Bild aus Karlsruhe, das zahlreiche Säcke mit verpackten Kleidungsstücken und rührenden Weihnachtsbotschaften zeigt. Auch aus München und anderen Städten meldeten sich Helfer.