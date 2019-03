Panorama Im Dezember geschlüpft - Danziger Zoo präsentiert kleinen Albino-Pinguin erstmals der Öffentlichkeit Es ist eine Besonderheit, die der Danziger Zoo nun präsentiert hat: einen seltenen Albino-Pinguin. In freier Wildbahn hätte das Jungtier wohl keine Überlebenschance, aber auch im Zoo braucht er besondere Pflege.

Ein Albino-Brillenpinguin ist bei seiner Präsentation als neuer Zoobewohner in einem Gehege in Danzig zu sehen. Quelle: Sopa Images/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa