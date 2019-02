Berlin

Am Freitag hatte Daniel Fehlow (43) seinen vorerst letzten Auftritt als Leon Moreno in der Erfolgsserie „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ – mehr Zeit für die Familie will er sich nehmen, sagte er. Auch seine Lebensgefährtin, Schauspielerin Jessica Ginkel (38), kündigte aus eben jenem Grund ihren Ausstieg bei der RTL-Serie „Der Lehrer“ an.

Bislang hielten die beiden ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit raus. Vier Jahre lang war nicht bekannt, dass die beiden ehemaligen GZSZ-Kollegen, die 2006 bis 2009 gemeinsam bei der Vorabendserie spielten, zusammen sind. Nun melden sie sich mit einem Familienfoto auf Instagram, darauf zu sehen ist die Familie von hinten am schneeweißen Strand vor einem herrlich türkisblauen Meer.

Beziehung ohne Öffentlichkeit

Das Foto ist im Sommer entstanden, die Eltern sind barfuß und in kurzen Hosen abgebildet. Vater Daniel trägt den Sohnemann auf dem Arm, Mama Jessica die kleinere Tochter. Das Bild ist mit den Hashtags #familytime und #familyman versehen.

Ginkel und Fehlow sind seit 2012 ein Paar. Ende des vergangenen Jahres spekulierten Fans über eine Hochzeit – bestätigt oder dementiert ist aber nichts. Neuere Fotos zeigen allerdings, dass die beiden schlichte Ringe tragen. Ihre Kinder halten die beiden komplett aus der Öffentlichkeit heraus, ganz selten gibt es einen Schnappschuss von hinten von der Familie.

Seit 1996 ist Daniel Fehlow bei GZSZ zu sehen

Daniel Fehlow spielte seit 1996 die Rolle des Leon Moreno in der erfolgreichsten deutschen Vorabendserie. Er pausierte immer wieder, zuletzt im Jahr 2010. Ob er dieses Mal ganz aussteigt, ließ er noch offen. In der Serie ist er am Freitag zu seinem Sohn Vince geflogen, der einen Motorradunfall in den USA hatte.

Jessica Ginkel ist seit 2013 Hauptdarstellerin der Serie „Der Lehrer“. Sie ist auch immer wieder in Filmen zu sehen, 2014 etwa im Tatort, 2018 in der Cecelia-Ahern-Verfilmung „Dich zu lieben“.

Von RND/msk