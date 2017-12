Daimler-Chef „oben ohne“ im Weihnachtsvideo

Dieter Zetsche

Per Videobotschaft hat sich Daimler-Chef Dieter Zetsche bei seinen Mitarbeitern bedankt und ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit gewünscht. In dem kurzen Clip zeigt sich der Manager aber auch selbstironisch und lässt (fast) nackte Tatsachen sprechen.

Stuttgart. Es weihnachtet sehr in Deutschland und auch an den Arbeitsplätzen des Landes findet allmählich eine besinnliche Stimmung Einzug. Auf der Weihnachtsfeier schwingen die Chefs lobende Reden und volle Gläser. Auch der Daimler-Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche hat sich mit einer Botschaft an seine rund 170.000 deutschen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewandt.

Darin zeigt sich der Konzernchef von einer ungewohnten Seite: Selbstironisch, scherzend und halb nackt - zumindest im Gesicht. Denn mithilfe von etwas Retusche wurde dem 64-Jährigen der charakteristische Schnauzer abrasiert. Nach einem weiteren Schluck Glühwein verwandelt sich Zetsche dann plötzlich in einen Weihnachtsmann-Doppelgänger.

„Bei allen Herausforderungen, die vor uns liegen, ist eines klar: Es wird sich nicht alles ändern, denn nicht jede Veränderung ist auch eine Verbesserung“, kommentiert der Daimler-Manager seine Verwandlung.

Am Ende bleibt auch der Firmenchef nicht von den Ärgernissen des Alltags verschont. An seinem weißen Mercedes GLC klemmt nach dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ein Strafzettel...

Von RND/mkr