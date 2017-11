Die schwedische Journalistin Kim Wall kehrte von einem U-Boot-Trip mit Peter Madsen nicht zurück.

Mysteriöser U-Boot-Fall

Dänische Polizei findet zweiten Arm Kim Walls

Das makabre Rätsel um die Leiche der schwedischen Journalistin Kim Wall geht in die nächste Runde. Taucher haben am Mittwoch in einer Bucht bei Kopenhagen einen menschlichen Arm gefunden. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang zum mysteriösen U-Boot-Fall um den dänischen Erfinder Peter Madsen.