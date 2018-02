Da ist was im Anzug

Top: Diane Kruger bei Armani. Ach, Diane! So gut sah die Schauspielerin bei der Armani-Schau aus, dass der meistgehörte Satz hier ein “Wie hübsch sie ist“ war. Und dann half sie noch einer Frau, die ihr – wohl infolge von Luftnot – förmlich vor die Füße fiel, besorgt wieder auf die Beine. Schade, dass es mit einer Oscar-Nominierung für “Aus dem Nichts“ nicht geklappt hat.

Stargast bei Dior: Diane Kruger. Quelle: imago

Flop: Das Wetter. Grau in Grau gab sich Paris dieser Tage. Am Montag regnete es in Strömen, am Dienstag kroch eine feuchte Kälte in die Kleider, am Mittwoch wurde es zwar wärmer, doch es blieb hässlich bewölkt und schmuddelig. Cité de la Lumière? Von wegen.

Von Stefanie Schütte