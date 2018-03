Sacramento: Der Pathologe Bennet Omalu zeigt an einem Diagramm die Schusswunden des 22-jährigen Schwarzen Stephon Clark.© dpa

Sacramento

Cops erschossen wehrlosen Schwarzen von hinten

US-Polizisten haben einen unbewaffneten Schwarzen laut einem Autopsiebericht von hinten erschossen. Der 22-jährige Stephon Clark sei acht Mal getroffen worden, sechs Mal in den Rücken, einmal in den Nacken und einmal in den Oberschenkel, erklärte der von Clarks Familie beauftragte Gerichtsmediziner Bennet Omalu.