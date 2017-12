Chris Rea

© imago/VIADATA

„Driving Home for Christmas“

Chris Rea bricht bei Konzert auf Bühne zusammen

Der britische Sänger Chris Rea ist bei einem Konzert zusammengebrochen. Der 66-Jährige sei am Samstagabend bei einem Auftritt in der südenglischen Stadt Oxford während eines Songs mit seiner Gitarre in der Hand zu Boden gefallen.