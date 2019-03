Altenburg

Ein Tumor mit einem Gewicht von 15 Kilogramm ist in diesen Tagen einer Patientin im Klinikum Altenburger Land in Thüringen operativ entfernt worden. Ursprünglich hatte die 63-Jährige zunächst ihren Hausarzt aufgesucht, da sie in den letzten Wochen deutlich an Gewicht verlor. Die Patientin kam zunächst in eine Klinik der Inneren Medizin. Zur Diagnostik wurde eine CT-Untersuchung durchgeführt, bei der der übergroße Tumor deutlich zu erkennen war, heißt es in einer Pressemeldung des Klinikums Altenburger Land.

„Der Gewichtsverlust der letzten Wochen lässt sich dadurch erklären, dass der Tumor den Darm abdrängte und die Patientin nichts mehr essen konnte“ erklärt Chefarzt Dr. med. Rigo Voigt.

Komplexer Engriff dauert vier Stunden

Vor dieser besonderen Operation wurde die Patientin genauestens über den Sachverhalt und die Risiken informiert. Die Operation selbst dauerte vier Stunden. Vier Chirurgen bewältigten den komplexen Eingriff, von dem auch die Oberbauchorgane wie Bauchspeicheldrüse und Milz betroffen waren, teilte das Klinikum Altenburger Land weiter mit. Der Tumor lag sehr nah an den zentralen Gefäßen der Darmdurchblutung und war an diesen Stellen schwer zu lösen. Den Chirurgen gelang es, den riesigen Tumor komplett zu entfernen. Es traten während der Operation keine Komplikationen auf. Der Patientin geht es den Umständen entsprechend gut.

„Selbst an universitären Tumorzentren ist ein Tumor solchen Ausmaßes eine Seltenheit“, weiß Chefarzt Voigt. Es ist bereits der zweite Riesentumor in seiner Zeit als Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie. Im November 2012 entfernten er und ein Chirurgenteam im Klinikum Altenburger Land einen Tumor mit einem Durchmesser von 37 Zentimetern und einem Gewicht von 21 Kilogramm bei einem 71-jährigen Patienten.

