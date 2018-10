Köln

Ein Koch aus einem China-Restaurant soll einen Kollegen getötet, zerstückelt und am Rhein beseitigt haben. Seit Mittwoch muss sich der 37-Jährige deswegen vor dem Kölner Landgericht verantworten.

Die Anklage wirft dem chinesischen Koch Totschlag vor. Er habe sich immer wieder mit seinem nun toten Kollegen gestritten, auch eine Prügelei habe es gegeben. Schließlich habe er seinen Landsmann auf bisher unbekannte Art umgebracht.

Kinder entdeckten Leichenteile im Rhein

Anschließend habe der eine Koch den anderen zerteilt, „indem er die Arme, Beine und den Kopf mit verschiedenen Messer- und Sägewerkzeugen abtrennte“, so die Staatsanwaltschaft. Der Torso wurde später von spielenden Kindern am Rheinufer in einem Plastiksack entdeckt. Eine weitere Gruppe Kinder entdeckte die Knochen und den Schädel später auf einem Schulausflug in einem Kölner Waldstück.

Der 37-jährige Angeklagte, der nach Angaben seines Anwalts nur Chinesisch spricht, äußerte sich zu Prozessbeginn am Mittwoch nicht zu den Vorwürfen. Er habe sie aber stets bestritten, sagte sein Verteidiger. Er wolle einen Freispruch.

Nach der Entdeckung der kopflosen Leiche am Rhein im Juli 2016 hatten die Ermittler lange Zeit nicht klären können, um wen es sich bei dem Toten handelt.

