Chinesischer Kletterstar stürzt in den Tod

Vom 62. Stock

Sein Hobby war draufgängerisch und gefährlich – und am Ende kostete es ihn das Leben: Der „Rooftopper“ Wu Yongning ist bei einem Stunt auf einem Hochhaus vom 62. Stock abgestürzt.

Changsha. Am Ende war es ein Klimmzug zuviel: In China ist ein 26-Jähriger bei einem waghalsigen Stunt ums Leben gekommen. Der „Rooftopper“ Wu Yongning stürzte vom Dach eines 62-stöckigen Hochhauses in den Tod. Das berichten mehrere chinesische Medien übereinstimmend. Besonders tragisch: Ein Video zeigt den Moment, in dem Yongning fällt.

Wie die „South China Morning Post“ berichtet, ereignete sich der Unfall bereits am 9. November. Demnach habe die Polizei bestätigt, dass der 26-Jährige vom höchsten Gebäude der südchinesischen Stadt Changsha, Huayuan Hua Centre, abstürzte. Ein Video zeigt, wie der 26-Jährige ohne Sicherung an der Spitze des Hochhauses hängt. Es scheint, als würde Yongning noch einige Klimmzüge machen. Doch dann verliert der Kletter-Star den Halt und stürzt in die Tiefe.

Yongning machte sich in China als „Rooftopper“ und Sozial-Media-Star einen Namen. Der 26-Jährige kletterte auf verschiedene Hochhäuser und stellte anschließend Fotos und Videos seiner waghalsigen Abenteuer ins Netz. Anfang November dann plötzlich keine Postings mehr in Sozialen Medien.

Auch den Stunt am Huayuan Hua Centre filmte Yongning. Ihm sollen 15 000 US-Doller dafür geboten worden sein. Wer der Sponsor war, sei nicht bekannt.

Von RND/iro