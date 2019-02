Yorba Linda

Ein Kleinflugzeug ist in ein Haus in einem Wohnviertel im Süden von Kalifornien gestürzt. Bei dem Absturz in Yorba Linda wurden Behördenangaben zufolge zwei Menschen getötet und zwei verletzt.

Die Feuerwehr von Orange County teilte mit, das Haus sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) durch den Absturz in Brand gesteckt worden. Ob die getöteten Personen an Bord des Flugzeugs waren oder am Boden, war erstmal nicht bekannt.

Zur Galerie Ein Kleinflugzeug ist in Kalifornien in ein Wohngebiet gestürzt. Zwei Menschen starben, zwei wurden verletzt.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA berichtete, die Cessna 414A sei kurz nach dem Start am Flughafen Fullerton in Yorba Linda abgestürzt.

Videoaufnahmen, die bei Twitter veröffentlicht wurden, zeigten in Panik versetzte Bewohner, die zu einem brennenden Haus rannten. Zu sehen waren auch Flugzeugtrümmerteile, die auf dem Boden verstreut waren.

