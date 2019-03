Osnabrück

Thrombose-Strümpfe allein reichen ihm nicht: Toten-Hosen-Sänger Campino schlüpft auf Reisen regelmäßig in eine Ganzkörper-Socke. „Es gibt so eine Art Gummi-Anzug, in den ich mich vor Interkontinentalflügen zwänge“, sagte er im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Das rege den Kreislauf an und man komme nach einem Zwölf-Stunden-Flug fitter an. „Das ist wie eine Thrombose-Socke für den ganzen Körper. Nicht gerade sexy, aber effektiv“, sagte Campino der Zeitung.

Aber ganz so offen herumlaufen will er mit dem Outfit wohl nicht. Er ziehe den Anzug bewusst erst auf der Flughafentoilette an. „Wir würden die Anzüge nie irgendjemandem zeigen, weil wir darin wie eine Gymnastik-Gruppe aussehen.“

Von RND/das