Malibu

Bei den schweren Waldbränden in Kalifornien sind bislang mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sie seien tot in ihren ausgebrannten Fahrzeugen aufgefunden worden, teilte das Sheriff-Büro am Freitag in Butte County mit. Die Menschen hätten versucht, den Flammen zu entkommen. Wegen der schweren Brandverletzungen sei eine Identifikation noch nicht möglich. Auch zahlreiche Stars sind von den Flammen betroffen. So musste Schauspielerin Alyssa Milano fliehen. US-Reality-Star Caitlyn Jenner traf es noch härter.

Das Haus der 69-Jährigen in den Malibu Hills wurde bei den Bränden zerstört. Wie viel davon übrug ist, war zunächst nicht klar.

Von RND/mrz