Café will Jogginghosen verbannen

Verbot in Stuttgart

Mit einem gemütlichen Outfit auf einen Kaffee treffen? In einem Stuttgarter Café ist das nicht mehr möglich. Die Gastronomie verbietet ihren Kunden künftig die Jogginghose.

Stuttgart. Längst sind Jogginghosen salontauglich, die einstig verpönte Schlabberhose ist mittlerweile in zahlreichen edlen Varianten erhältlich. Doch ein Stuttgarter Café hat offenbar kein großes Interesse daran, Kunden in gemütlicher Sportkleidung zu bedienen. Wie die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet, hat das „Le Theatre“ auf einem Schild an der eine neue Kleiderregelung verkündet: „We say ’No’ to Sweatpant“ – „Wir sagen ’Nein’ zur Jogginghose.

„Es gibt in der Mode die Tendenz, dass alles ein bisschen gemütlicher ist und das verwechseln manche Kunden damit, dass man mit Jogginghose ins Café kommen kann“, sagt Café-Chef Stefan Gauß der Zeitung. „Das macht man ja auch in der Disco.“ Wenn sich doch mal ein Jogginghosen-Träger verirrt, nimmt der Gastronom es aber sportlich und bittet, „beim nächsten Mal“ anders zu kommen. Und: „Wenn es stylish aussieht, ist es was anderes.“

Von RND/dpa