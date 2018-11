Palma

Zehn Tage ist es her, dass Jens Büchner den schweren Kampf gegen den Lungenkrebs verloren hat. Seine Witwe Daniela (40) will nun ein bleibendes Andenken an ihn schaffen und ihn so in Ehren halten. Wie die Bild-Zeitung berichtete, will sie dazu das gemeinsam geführte Café in eine Gedenk-Bar verwandeln.

Die sogenannte Faneteria ist ein Fan-Café für die Familie Büchner, die vor allem durch die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ bekannt geworden war. Eröffnet hat das Ehepaar das Café erst im April dieses Jahres. Aber bereits im Oktober mussten sie es wieder schließen. Als Gründe nannten sie vor allem Zeit- und Personalmangel – aber auch den bereits damals kritischen Gesundheitszustand von Jens.

Daniel Büchner braucht neues Personal

Aktuell ist das Café in Cala Millor noch immer geschlossen. Aber das soll sich bald ändern. Wie die Bild-Zeitung berichtete, will die Witwe es weiterführen und zu einem Ort des Gedenkens machen. Fans und Wegbegleiter sollen die Möglichkeit bekommen, sich zu treffen und auszutauschen. Dazu will Daniela Büchner neues Personal einstellen und Unterstützung von zwei Partnern aus dem Gastronomiebereich erhalten. Die soll sie sogar schon gefunden haben.

