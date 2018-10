Hannover

In den vergangenen Tagen hatte der Modekonzern C&A einiges an Kritik aushalten müssen. Das Unternehmen war in der Öffentlichkeit dafür kritisiert worden, weil es einen Pullover im Angebot hatte, der eine gewisse Nähe zur Nazi-Symbolik aufwies. Die Aufschrift „Division“ gilt in der Szene allgemein als starkes Indiz für eine rechtsextreme Gesinnung.

So berichtete beispielsweise die „taz“ von der Rechtsrockband „Division Germania“, oder der einer rechtsextremen Jugendorganisation namens „Division Franken“. Auch soll es zuletzt möglich gewesen sein, auf einschlägigen Seiten persönliche Divisions-T-Shirts zu bestellen.

Nun hat sich das Bekleidungsunternehmen aus Düsseldorf für den Pullover entschuldigt und diesen aus dem Sortiment genommen. Es sei ein „bedauerlicher Fehler“ unterlaufen, sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber der Zeitung „Waz“.

„Die Ähnlichkeit des Schriftzugs war uns leider nicht bewusst und keinesfalls beabsichtigt. C&A positioniert sich klar gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“, sagt der Sprecher Thorsten Rolfes.

Von RND