Stuttgart

Groß angelegte Ermittlungen gegen den deutschen Ableger des „ Ku-Klux-Klan“: Einsatzkräfte durchsuchten am Mittwoch zeitgleich zwölf Wohnobjekte in Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die Durchsuchungen erfolgten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart und richten sich gegen 17 Beschuldigte im Alter von 17 bis 59 Jahren. Diese stehen im Verdacht, eine kriminelle Vereinigung mit dem Namen „National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland“ gebildet zu haben. Die Mitglieder eine ihre rechte Gesinnung, die sich unter anderem in einer Glorifizierung des Nationalsozialismus äußere. Teile der Gruppierung zeigen zumindest verbale Gewaltbereitschaft, planen sich zu bewaffnen und hegen Gewaltfantasien, heißt es in einer Mitteilung.

Von RND