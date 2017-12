© AP

Explosion in Manhattan

Bürgermeister spricht von Terroranschlag

In New York kam es am Morgen zu einer Explosion. Der Vorfall ereignete sich an einem belebten Busterminal in Manhattan nahe des Times Squares. Vier Menschen wurden laut New Yorker Feuerwehr verletzt. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Auf einer Pressekonferenz sprach Bürgermeister Bill de Blasio von einem „versuchten, terroristischen Anschlag“.