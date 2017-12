Bud D. Boy will Katzen-Weitsprung-Rekord

Guinness World Records

3,40 Meter: Diese Zahl könnte bald als Weitsprung-Rekord ins Guinness-Buch eingehen, zumindest was die Disziplin unter den Katzen anbelangt. Siamkatze Bud D. Boy aus Florida ist auf Samtpfoten zum Rekord unterwegs.

Palm Beach Gardens. Rekordverdächtiger Katzen-Weitsprung in den USA: Die neunjährige Siamkatze Bud D. Boy aus Palm Beach Gardens in Florida könnte bald als die am weitesten springende Katze der Welt gelten. Bereits am 11. November unternahm der weiße Kater einen diagonalen Sprung, der als fast 3,40 Meter weit gemessen wurde (11 Feet und 2,5 Inches). Nun wartet der stolze Besitzer Scott Sturtz auf die Bestätigung vom Guinness-Buch der Rekorde, ob der Sprung als Weltrekord akzeptiert wird. Bislang ist die Katze Alley bei „Guinness World Records“ als Rekordhalterin festgehalten. Sie sprang demnach vor vier Jahren in Chicago 1,82 Meter weit.

Zum Vergleich: Im menschlichen Weitsprung gilt die Zielmarke von 8,95 Meter, die der Amerikaner Mike Powell im August 1991 aufstellte.

Von RND/dpa