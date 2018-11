Berlin

Zu einer rabiaten Auseinandersetzung zwischen einem Schwarzfahrer und der Kontrolleurin einer Sicherheitsfirma ist es in Berlin-Marzahn gekommen. Der 21-Jährige schlug der gleichaltrigen Frau am Freitagmorgen am S-Bahnhof Springpfuhl mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Sie setzte sich demnach zur Wehr und knallte dem Mann ihr Kontrollterminal an den Kopf.

Der Angreifer trug eine leicht blutende Verletzung am Ohr davon. Alle Beteiligten lehnten Erste Hilfe ab. Laut Polizei wird jetzt gegen die Kontrolleurin wegen gefährlicher Körperverletzung, gegen den Schwarzfahrer wegen Körperverletzung ermittelt.

Der 21-Jährige hatte den Angaben zufolge in einem Zug der S7 kein gültiges Ticket bei sich und konnte sich nicht ausweisen. Als die beiden Kontrolleure die Bundespolizei um Unterstützung baten, habe der Mann versucht zu fliehen. Die Kontrolleure drückten ihn daraufhin auf eine Bank, was die Auseinandersetzung auslöste. Die Polizisten stellten bei dem Mann Pfefferspray sicher. Dann geleiteten sie ihn zu seiner Mutter, wo er seinen gültigen Fahrausweis vorlegte.

Von RND/dpa